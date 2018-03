Lima Film Studio Ghibli akan Menutup Gelaran The World of Ghibli Jakarta

Jakarta: Rangkaian acara pemutaran film dan eksibisi The World of Ghibli Jakarta telah berjalan satu tahun dan akan ditutup pada akhir Maret 2018. Sebagai penutup, lima film animasi dari Studio Ghibli akan diputar di bioskop selama lima hari berturut-turut.



Kelima film adalah Pom Poko (1994), When Marnie was There (2014), My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), dan Spirited Away (2001). Masing-masing film ini akan ditayangkan selama sehari berurutan di jaringan bioskop CGV pada 26-30 Maret 2018.

Pom Poko ditulis dan disutradarai Isao Takahata. Kisahnya mengikuti sebuah komunitas anjing rakun ajaib yang mampu berubah bentuk, dalam perjuangan mencegah kehancuran habitat hutan mereka karena pembangunan urban.When Marnie was There disutradarai Hiromasa Yonebayashi. Kisahnya mengikuti seorang gadis remaja acuh tak acuh, yang terobsesi dengan sebuah rumah lama dan tergila-gila dengan seorang gadis di sana, yang bisa jadi nyata atau tak nyata.My Neighbor Totoro ditulis dan diarahkan Hayao Miyazaki. Film ini berkisah tentang dua anak gadis yang berinteraksi dengan roh hutan di suatu pedesaan Jepang setelah Perang Dunia II. Totoro adalah salah satu roh baik yang berbadan beruang tetapi berwajah kucing dan bertelinga kelinci.Princess Mononoke juga ditulis dan diarahkan Hayao Miyazaki. Kisahnya mengikuti seorang pendekar muda bernama Ashitaka, yang menempuh perjalanan jauh untuk mencari obat bagi kutukan Tatarigami. Dia juga terlibat dalam perang antara koloni manusia penambang dan dewa-dewa penjaga hutan.Spirited Away adalah film keenam Hayao bersama Ghibli. Kisahnya mengikuti gadis berusia 10 yang hendak pindah bersama keluarganya ke daerah pinggiran kota. Dalam perjalanan, mereka terjebak dalam dunia gaib yang dikuasai para dewa, penyihir, dan roh. Kedua orang tua si gadis terjebak dan berubah menjadi binatang.The World of Ghibli Jakarta dikelola oleh Kaninga Pictures dan beberapa pihak. Hampir setiap bulan sejak Maret 2017, mereka memutar sejumlah film karya Studio Ghibli di beberapa kota. Mereka juga mengadakan eksibisi karya instalasi film Ghibli di Jakarta pada Agustus hingga Oktober 2017. Ghibli sendiri merupakan studio animasi Jepang yang telah berusia 33 tahun dan menghasilkan beberapa karya terbaik di Jepang dan dunia.(ELG)