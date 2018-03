Trailer Pertama Sekuel Fantastic Beasts Dirilis

California: Warner Bros. Pictures telah merilis trailer pertama untuk film sekuel Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Trailer dua menit ini menampilkan sejumlah lokasi cerita serta beberapa tokoh dari film pertama yang akan muncul kembali.



Ada kastil sekolah sihir Hogwarts, tempat Profesor Dumbledore muda (Jude Law) menjadi guru jauh sebelum Harry Potter lahir. Dia berurusan dengan orang-orang dari kementerian sihir. Ada Paris, kota tempat Newt Scamander (Eddie Redmayne) menjalankan misi khususnya.

Sang antagonis utama, Grindelwald (Johnny Depp) tampak sudah bebas dan mengumpulkan pengikut. Dalam akhir cerita film pertama, Grindelwald ditangkap setelah penyamaran terungkap.Dua penyihir bersaudara, Tina (Katherine Waterston) dan Queenie (Alison Sudol) juga tampak berada di Paris. Dalam film pertama, mereka berdua berpisah dengan Newt setelah konflik New York usai. Jacob Kowalski (Dan Fogler), manusia pembuat kue yang sempat bergabung dengan Newt di film pertama, kembali bergabung dalam petualangan terbaru.Salah satu antagonis dari film pertama juga kembali, yaitu Credence (Ezra Miller). Makhluk serangga-tumbuhan aneh peliharaan Newt, Pickett juga kembali. Lalu ada Leta Lestrange (Zoe Kravitz), mantan kekasih Newt yang telah dikenalkan di film pertama lewat sebuah foto.Sejumlah lokasi kisah lain adalah danau tempat Newt mengendarai sebuah monster air, museum sihir di Paris, serta yang paling menarik, sirkus bagi kaum penyihir. Sihir saja sudah menjadi tontonan aneh bagi manusia, apalagi ini ada sirkus bagi penyihir. Seberapa aneh sihir mereka?Film ini berkisah tentang perseteruan antara Dumbledore dan Grindelwald. Setelah berhasil kabur, Grindelwald melanjutkan usaha untuk menguasai wilayah non-sihir. Dumbledore merekrut Newt untuk membantunya menghentikan Grindelwald.Film sempalan kedua dari waralaba Harry Potter ini kembali disutradarai David Yates dengan naskah tulisan JK Rowling. Sebelumnya, David telah mengarahkan tiga seri film Harry Potter.Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald akan dirilis di bioskop pada November 2018.(DEV)