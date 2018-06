Justin Bieber Jadi Pengisi Suara di Film Animasi tentang Cupid

California: Bintang pop Justin Bieber dan Mythos Studios milik manajer musiknya, Scooter Braun, sedang mengembangkan proyek film animasi terbaru berdasarkan tokoh mitologi Cupid. Justin akan menjadi pengisi suara Cupid.



Selain itu, seperti dilaporkan Deadline, Justin juga bertindak sebagai produser eksekutif. Sebelumnya, Scooter juga pernah menjadi produser bersama Justin untuk dokumenter Justin Bieber: Never Say Never (2011) dan Justin Bieber's Believe (2013).

"Ketika proyek ini dibawa ke Justin, dia langsung bersemangat untuk bergabung. Untungnya bagi kami, seperti Cupid, dia tahu sedikit tentang cinta dan kejahilan," kata Scooter.Mythos Studios merupakan kongsi antara Scooter, yang juga mendirikan manajemen artis SB Projects, dan David Maisel, pendiri Marvel Studios. Menurut David, dia dan Scooter punya ketertarikan khusus terhadap kisah mitologi."Baik aku atau Scooter punya kecintaan sejak lama atas mitologi dan kami sangat gembira bisa bekerja sama dengan Justin untuk membawa kisah ajaib dan luar biasa tentang Cupid ke dunia," kata David.Selain proyek Cupid, mereka juga sedang mengembangkan dua proyek film adaptasi komik Fathom dan komik Soulfire terbitan Aspen Comics.Proyek Cupid akan menjadi film fiksi pertama Justin yang memberikan dia porsi lebih besar. Sebelumnya, selain beberapa film dokumenter, pemuda usia 24 ini hanya muncul sebagai cameo di Behaving Badly (2014), Zoolander 2 (2016), dan Killing Hasselhoff (2017).(ELG)