Selena Gomez Ingin Terlibat dalam Produksi Film Bollywood

Los Angeles: Selena Gomez tampaknya ingin merambah lingkungan baru di industri film. Dalam wawancaranya bersama MTV, Selena menyeletuk ingin berkolaborasi dengan Allah Rakha Rahman, produser rekaman sekaligus komponis film asal India.



"Aku suka dengan karya-karya A. R. Rahman. Dia menjadi tokoh global saat ini. Aku akan sangat senang jika bernyanyi atau menjadi bagian dari komposisi karyanya," kata pelantun Same Old Love itu belum lama ini.

"Aku rasa akan sangat menyenangkan jika bisa bernyanyi untuk film Bollywood," sambungnya.Selena mengatakan, dia telah mengikuti perkembangan beberapa musisi di India dan jatuh cinta pada karya mereka. "Aku mengikuti beberapa musisi di India dan aku percaya mereka memiliki karya yang indah," ungkapnya.Proyek terakhir Selena adalah memproduseri serial Netflix yang kini populer yaitu 13 Reasons Why. Sementara untuk karier bermusik Selena terakhir kali merilis album studio kedua bertajuk Revival (2015). Dia juga merilis singel Back To You pada 10 Mei 2018 untuk soundtrack utama 13 Reasons Why.A. R. Rahman telah menjual setidaknya 200 juta album untuk soundtrack film sejak 1995. Rekor terbaik yaitu saat dia merilid album soundtrack untuk film Bombay (1995) dengan penjualan 15 juta album. Rahman juga terlibat sebagai produser album soundtrack film Slumdog Millionaire (2008), peraih trofi penghargaan kategori Film Terbaik dalam British Academy Film Awards (BAFTA) ke-62 yang dihelat pada 8 Februari 2009.(ELG)