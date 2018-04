Film Star Trek 4 akan Disutradarai Wanita

California: Proyek film sekuel Star Trek ternyata tidak hanya satu, melainkan dua. Selain satu judul yang sedang dikembangkan Quentin Tarantino, satu judul lagi akan digarap oleh sutradara wanita SJ Clarkson.



Menurut laporan Variety, Paramount Pictures mengumumkan di CinemaCon Las Vegas pekan lalu bahwa mereka telah merencanakan film Star Trek keempat dengan aktor Chris Hemsworth dan Zachari Quinto. Sejumlah sumber Variety menyebut bahwa film keempat inilah yang akan digarap oleh SJ Clarkson.

Hal ini menjadikan Clarkson sebagai sutradara wanita pertama sepanjang sejarah waralaba Star Trek sejak 1979. Sementara itu, sekuel yang ditangani Tarantino akan menjadi film kelima yang dirilis setelah garapan Clarkson.Produksi film keempat akan dikerjakan oleh Bad Robot Productions dan Skydance Media. Naskah akan ditulis oleh JD Payne dan Patrick McKay. Keduanya pernah bergabung dalam tim naskah Star Trek: Beyond (2016) dan sedang mengembangkan naskah Godzilla vs. Kong dari Warner Bros dan Legendary.Waralaba Star Trek dimulai dengan serial televisi ciptaan Gene Roddenberry yang disiarkan pertama di AS pada 1966. Setelah itu disusul dengan serial animasi, lima serial televisi lain, serta seri film layar lebar. Film layar lebarnya terbagi dalam tiga seri.Seri pertama mencakup enam film rilisan 1979-1991. Seri kedua mencakup empat film rilisan 1994-2002. Seri ketiga, yang kini masih berjalan, dimulai dengan Star Trek garapan JJ Abrams yang dirilis pada 2009. Setelah itu menyusul sekuelnya Star Trek Into Darkness (2013) dan Star Trek Beyond (2016).Star Trek dianggap sebagai produk media yang punya pengaruh besar terhadap budaya. Salah satunya karena serial asli menampilkan para pemain dengan beragam ras.(ELG)