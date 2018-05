Deadpool "Numpang" Ojek Daring di Jakarta

Jakarta: Jelang perilisan film superhero Deadpool 2 dari 20th Century Fox dalam waktu dekat, aktivitas iklan dan promosi untuk film ini semakin gencar. Salah satu yang mencuri perhatian adalah iklan papan yang dipasang di sepeda motor milik pengendara ojek daring di Jakarta.



Keunikannya bukan terletak di medium iklannya karena jenis iklan bergerak ini mulai populer setidaknya sejak 2016. Namun, ada teks iklan berbunyi aneh karena terdiri dari kata-kata acak berbahasa Inggris yang tersusun dalam satu kalimat.

Foto salah satu iklan dibagikan di media sosial Twitter oleh akun @heychiko pada Senin malam, 30 April 2018. Dalam papan iklan itu, di samping gambar karakter Deadpool dalam pose genit, tertulis kalimat "the me come u a bank rail a now reek ow jack".Kalimat ini memang tidak ada maknanya jika tidak ditulis ulang dalam bahasa Indonesia menurut bunyi pengucapannya dalam bahasa Inggris. Ini adalah permainan atau plesetan kata yang kadang juga bisa kita jumpai di badan angkutan umum atau truk pengangkut.Kalimat yang dimaksud sebenarnya begini, "demi kamu abang rela narik ojek".Dengan karakter Deadpool dalam film yang nyeleneh dan terkesan sesukanya melontarkan lelucon yang menembus "dinding keempat" (batas antara dunia fiksi tontonan dengan dunia riil penonton), teks iklan semacam ini memang terasa pas. Mungkin memang tidak cukup lucu, tetapi juga tidak terduga.Kicauan @heychiko telah mendapat respons dari ratusan pengguna. Sebagian mengaku butuh waktu lama untuk mencerna maksud kalimat tersebut. Pengguna lain dengan akun @TsalitsH berbagi foto papan iklan Deadpool lainnya.Bunyinya, "the jam put ow jack mull u cap pan the jam put paw chart".Maksudnya adalah "dijemput ojek mulu kapan dijemput pacar?".Deadpool 2 digarap oleh sutradara David Leitch dengan naskah tulisan Rhett Reese dan Paul Wernick. Ryan Reynolds kembali menjadi bintang utama dan sekaligus ikut menulis naskah.Deadpool 2 dijadwalkan tayang di bioskop sejumlah negara mulai 15 Mei 2018.(ELG)