James Gunn Dipecat dari Proyek Guardians of the Galaxy Vol 3

California: James Gunn, penulis-sutradara yang telah membuat dua episode film superhero Guardians of the Galaxy dipecat dari proyek film ketiga oleh Walt Disney. Alasannya, pihak Disney menemukan pernyataan lama James di media sosial yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut perusahaan.



"Perilaku dan pernyataan ofensif yang ditemukan dalam linimasa Twitter James tidak dapat dimaafkan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai studio kami. Kami telah memutuskan relasi bisnis dengannya," kata bos Walt Disney Studios Alan Hord dalam pernyataan resmi pada Jumat, 20 Juli 2018, seperti dikutip The Hollywood Reporter (THR).

5. Anyway, that’s the completely honest truth: I used to make a lot of offensive jokes. I don’t anymore. I don’t blame my past self for this, but I like myself more and feel like a more full human being and creator today. Love you to you all.