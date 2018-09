Alasan Daniel Mananta Mantap Pilih Laura Basuki Perankan Susy Susanti

Jakarta: Produser film Daniel Mananta dari rumah produksi Damn! I Love Indonesia Movies untuk film Susy Susanti: Love All mengaku sudah mantap memilih Laura Basuki sebagai peran utama ketimbang kandidat lain.



Daniel memiliki alasan khusus menggandeng Laura untuk memerankan Susy. Menurutnya, peran ini sangat cocok dengan Laura mulai dari penampilan hingga karakter.

"Untuk pemilihan Laura Basuki, kami ada beberapa casting. Sebelum Laura Basuki enggak tahu kenapa dari hati, gue tau dia yang bakal jadi. Dari gaya bicara, look itu sudah dapat banget," papar Daniel di Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018."Tantangan terbesar kami bagaimana Laura Basuki bisa di Sunda-sundain (berbahasa Sunda). Ternyata bisa dan bagus banget. Saya lihat beberapa potongan shoot-nya keren," jelas Daniel.Susy Susanti, atlet legenda cabor bulutangkis turut memberikan komentar selaras. "Saya melihat kemampuan Laura dalam film-film sebelumnya cukup baik ya, dari karakternya dan penjiwaannya juga saya yakin sekali bahwa saat melihat casting Laura pun dia bisa menjiwai dengan begitu dalam.""Pada saat syuting dia juga berlatih agar bisa menjadi seperti saya, meskipun mungkin dengan susah payah karena dia bukan seorang atlet, tapi dia mau melakukan itu untuk mencapai hasil yang baik," kata Susy.Sementara untuk peran Alan Budikusuma yang merupakan juga atlet dan suami Susy jatuh ke tangan Dion Wiyoko. Ditunjuknya Dion dan Laura membuat mereka kembali dipasangkan sebagai pasangan suami istri di film."Untuk Alan sendiri adalah Dion Wiyoko. Sebenarnya gua agak gimana ya, mereka sudah main film bareng banyak. Tapi produser dan sutradara sudah milih Dion Wiyoko ternyata memang chemistry mereka bagus banget," kata Daniel.Sebelum proyek film Susy Dusanti, Dion Wiyoko dan Laura Basuki sebelumnya berperan sebagai sepasang kekasih atau suami istri di film Terbang (2018). Keduanya ikut terlibat dalam judul film sama di antaranya Haji Backpacker (2014), Love and Faith (2015) dan serial web Sunshine."Apalagi di sini peran Susy atau Laura lebih besar. Jadi, lebih besar dari Dion. Ini yang beda," kata Daniel.Susy Susanti: Love All diprediksi tayang di bioskop Februari-Maret 2019.(ELG)