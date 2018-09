Film Biopik Susy Susanti Angkat Kisah Cinta dan Perjuangan

Jakarta: Kehidupan pribadi legenda badminton Indonesia Susy Susanti diangkat ke layar lebar dengan judul Susy Susanti: Love All. Daniel Mananta selaku produser telah membidik sosok Susy Susanti sejak 6 tahun lalu.



"Pertama kali ketemu 6 tahun lalu. Kami ingin membuat film soal cinta terhadap semua, negara, Tuhan, orang tua dan cinta terhadap olahraga ini, badminton dan pasangan, Alan Budikisuma," kata Daniel dalam jumpa media usai set visit lokasi film di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 19 September 2018.



Film biopik ini turut menampilkan proses Susy Susanti sebelum masa gemilang, pengaruh pemerintahan era reformasi terhadap karier Susy termasuk keluarga dan cintanya pada sang suami Alan Budikusuma. Contohnya, saat pertama kali Susy Susanti memenangkan World Championship Junior Badminton.



"Kita bisa melihat semangat api Susy Susanti pada 1985 memenangkan World Championship Junior Badminton. Ketika berusia 14 tahun semangat itu yang ingin terus dikobarkan sampai sekarang ini," kata Daniel.



Laura Basuki didapuk memerankan tokoh utama sebagai jembatan menyampaikan pesan kepada kalangan milenial.



"Api tersebut bisa masuk ke generasi milenial melalui Susy Susanti yang diperankan Laura Basuki," sambungnya.



"Love All" diambil dari jargon Susy Susanti yang selalu diserukan saat mengawali dan mengakhiri pertandingan. Makna dari "Love All" adalah kosong-kosong yang berarti semua dilakukan dari nol mulai harapan dan hati yang kemudian berubah menjadi cinta kepada semua.



Produksi film turut menggandeng Oreima Films. Produser Reza Hidayat melihat tokoh Susy dapat menjadi sosok role model baru bagi kaum milenial yang serba instan. Melalui cerita Susy yang melalui berbagai proses sebelum menjadi sosok legenda.



"Susy Susanti adalah gambaran kita bisa menjadi juara bahkan tingkat internasional. Tidak hanya di bidang olahraga, kita bisa jadi juara dunia, suara luar biasa bangga sebagai Indonesia," timpal Reza.



"Film ini bisa menjadi satu inspirasi bagaimana mencapai kesuksesan itu. Mereka mungkin lihat saya sukses pada saat di atas, tapi waktu proses dalam kedadaan sedih, bahagia bahwa kita bisa mencapai kesuksesan," pesan Susy.



Laura Basuki pemeran Susy Susanti beradu peran dengan Dion Wiyoko, aktor pemeran Alan Budikusuma. Aktor lain yang terlibat antara lain Lukman Sardi, Farhan dan Nathanael.



Susy Susanti: Love All diarahkan sutradara Sim F berdasarkan naskah dari yang ditulis Sharika. Damn! I Love Indonesia Movies bekerjasama dengan Oreima Films serta turut melibatkan Ir. Ciputra selaku honorary producer.



Susy Susanti: Love All diprediksi tayang pada kuarter pertama tahun 2019 sekitar Februari-Maret.





(ASA)