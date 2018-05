Jamie Foxx akan Bintangi Film Adaptasi Komik Spawn

California: Musisi dan aktor Hollywood Jamie Foxx dipastikan akan bermain di film adaptasi komik Spawn. Dia menjadi aktor utama pemeran Spawn, tokoh fiksional antihero dari komik terbitan Image Comics tahun 1992.



Dilansir dari Comic Book Movie, proyek film ini dipimpin langsung oleh kreator asli komiknya, Todd McFarlane, di bawah naungan Blumhouse Productions. Todd pula yang menulis sendiri naskahnya.



Anggaran produksi tidak terlalu besar untuk ukuran film genre superhero komik barat, yaitu sekitar USD10-12 juta atau Rp139-167 miliar. Todd merencanakan adaptasi ini akan menjadi film trilogi.



Menurut Todd, Spawn akan menjadi tokoh jahat yang tidak banyak bicara.



"Film-film paling seram, seperti Jaws, The Thing garapan John Carpenter, The Grudge, dan The Ring, tokoh hantunya tidak bicara. Hal ini membingungkan orang karena mereka terbiasa dengan pola pikir Captain America. Aku tetap akan mengerjakan ini seperti pola pikir John Carpenter atau (Alfred) Hitchcock," kata Todd.



Todd juga menegaskan bahwa dia tidak akan membuat Spawn seperti film adaptasi komik kebanyakan.



"Ini bukanlah sosok manusia dalam kostum karet, ini bukan pahlawan yang akan datang dan menyelamatkan gadis yang berada dalam bahaya. Bukan itu semua. Di akhir film, aku harap penonton akan sama-sama berpikir, apakah ini hantu yang berubah wujud ke manusia, atau manusia yang berubah wujud ke hantu," ungkap Todd.



"Aku sudah punya gambaran trilogi dan aku tak akan membuat film pertama ini mengisahkan awal mula karakter. Secara mental, aku lelah dengan cerita asli (karakter utama)," lanjutnya.



Todd mengaku sudah membidik Jamie sebagai pemeran utama dan berdiskusi dengannya tentang proyek ini sejak lima tahun silam. Jamie sendiri antusias dan bersedia menerima tantangan peran tersebut.



Todd adalah komikus kelahiran Kanada 1961. Selain Spawn, dia ikut mengerjakan sejumlah komik populer Amerika, seperti Amazing Spider-Man, Incredible Hulk, dan Haunt. Proyek film ini akan menjadi film cerita panjang pertama yang dia sutradarai.



Jamie adalah musisi dan aktor Afrika-Amerika kelahiran 1967. Dia telah terjun menjadi aktor sejak 1990-an. Beberapa filmnya antara lain Collateral, Ray, Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2, dan Baby Driver.







