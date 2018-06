Kanye West Terlibat dalam Soundtrack Deadpool 3?

Little Bee¬†menceritakan kisah anak muda asal Nigeria bernama Little Bee yang tengah mencari suaka dan seorang editor majalah Brit…

film hollywood Rabu, 13 Jun 2018 21:25 Rabu, 13 Jun 2018 21:25

Aktris asal Inggris Claire Foy bermain dalam film adaptasi novel The Girl in the Spider's Web garapan sutradara Fede Alvarez.