Perankan Agus Salim, Pritt Timothy Merasa Diuntungkan Tanpa Dialek Minang

Jakarta: Selain penampilan fisik, kemiripan dialek menjadi target para pemain untuk bisa optimal memerankan karakter terutama tokoh besar yang berasal dari daerah. Beruntung bagi aktor Pritt Timothy yang berperan sebagai Haji Agus Salim dalam film sejarah Moonrise Over Egypt.



Sosok Agus Salim yang lahir di Sumatera Barat dikenal bersahaja dan tak pernah terekam warna suara maupun dialek khusus yang dilepaskan. Agus yang dikenal mampu menguasai 12 bahasa diinterpretasikan sebagai tokoh yang fleksibel dan mudah bergaul.



"Saya asalnya dari Yogya. Nah, ini ada diuntungkan. Satu, tidak ada dokumentasi tentang dialek beliau kayak apa. Hanya diinterpretasikan beliau menguasai 12 bahasa. Itu berarti beliau orang yang sangat-sangat fleksibel. Kalau kita menguasai banyak bahasa pasti bergaul dengan orang-orang itu kan. Dengan fleksibilitas ini akhirnya karakter aslinya jadi berbaur," terang Pritt ketika ditemui Medcom.id di kawasan Kuningan, Jakarta.



"Kami saling mencoba membedah itu. Ini oke, dengan bahasa Indonesia yang lugas," lanjutnya.



"Tidak ada logat yang dipaksakan logat Minang. Karena beliau sudah ke mana-mana. Di Jawa pun dia bergaul. Jadi diuntungkan buat saya enggak harus belajar dialektal tertentu. Hanya saja, harus bahasa Indonesia yang lugas," jelasnya lagi.



Untuk tampil optimal, Pritt bahkan menyusutkan berat badan hingga 8 kilogram.



Pritt sendiri merupakan aktor asal Yogyakarta yang sempat bermain di beberapa film nasional. Sebut saja Marsinah dan Negeri 5 Menara.



"Saya sejak tahun 1999 main film. Yang pertama film Marsinah, karya Mas Slamet Rahardjo dari kisah nyata yang masih gelap kasusnya, ada beberapa film, Sang Kyai, Preman in Love, Bangkit Jakarta Disaster, Ana Van Jogja, Negeri 5 Menara. Film pendek festival di Venice, Italia," paparnya.



Film Moonrise Over Egypt disutradarai Pandu Adiputra berdasarkan naskah yang ditulis Pandu bersama Erik Supit dan Adie Marzuki. Film ini diproduseri oleh Amir Sambodo bersama Adie Marzuki. Beberapa aktor yang dipercaya bermain dalam karakter tokoh sejarah ini antara lain Pritt Timothy (H. Agus Salim), Vikri Rahmat (AR. Baswedan), Satria Mulia (H.M. Rasjidi), drh. Ganda (Natsir Pamuntjak), Reza Anugrah (Zain Hasan), Bhisma Wijaya (Hisyam) dan Ina Marika (Zahra).



Moonrise Over Egypt akan ditayangkan serentak di bioskop Indonesia pada 22 Maret 2018. Rencananya, pada 21 April 2018 film ini menggelar premiere di Australia.









(ELG)