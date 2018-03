Sekuel Film Wiro Sableng Disiapkan Mulai Akhir 2018

Jakarta: Film Wiro Sableng produksi Lifelike Pictures dan Fox International akan dirilis di bioskop pada September 2018. Setelah itu, tim produksi Sheila Timothy akan menyiapkan sekuel dan serialnya pada akhir tahun.



"Sampai September 2018, kami fokus ke perilisan Wiro Sableng," kata Sheila saat ditemui di Plaza Indonesia Jakarta, Selasa, 20 Februari.

"Kami masih punya produksi kecil untuk mendukung promosi dan pemasaran Wiro Sableng, tapi setelah September, kami punya rencana untuk persiapan sekuel dan digital series Wiro Sableng," tutur Sheila.Wiro Sableng merupakan film adaptasi novel seri karya Bastian Tito. Angga Dwimas Sasongko menjadi sutradara dengan naskah garapan Seno Gumira Ajidarma, Tumpal Tampubolon dan Sheila Timothy.Sebelum proyek resmi berjalan, Sheila dan tim dari Lifelike menyiapkan rangkaian kisah fiksinya dengan mempelajari seluruh novel Wiro Sableng sebanyak 185 seri. Proyek film pertama berjalan atas kerja sama dengan Fox International Productions, yang memang mencari rekan produksi dari negara non AS. Wiro Sableng menjadi film pertama produksi Fox di Asia Tenggara.Sebelumnya, kisah dari novel Wiro Sableng telah diadaptasi ke sejumlah film panjang dan serial televisi pada era 1980-an dan 1990-an. Ken Ken menjadi salah satu pemeran Wiro yang paling populer dan ikonik.Dalam film versi terbaru, Vino Bastian menjadi aktor utama pemeran Wiro. Selain Vino, aktor yang terlibat antara lain Sherina Munaf, Fariz Alfarazi, Ruth Marini, Yayan Ruhian, Marsha Timothy, Marcell Siahaan, Happy Salma, Andy /rif, dan Cecep Arif Rahman.(DEV)