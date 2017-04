Dikabarkan Berseteru, Vin Diesel dan Dwayne Johnson Tetap Bintangi Furious 9

Metrotvnews.com, Jakarta: Vin Diesel dan Dwayne Johnson dikabarkan tetap akan membintangi film Fast and Furious 9 di tengah kabar perseteruan keduanya. Vin Diesel dan Dwayne Johnson disebut terlibat perseteruan saat syuting Furious 8 atau The Fate of the Furious.



Isu perseteruan dua aktor berbadan besar itu bermula ketika sindiran Dwayne Johnson di Instagram. Dia mengunggah foto lalu mengungkapkan punya pengalaman tak mengenakkan saat syuting Furious 8. Tanpa menyebut nama, ia memanggil seorang lawan mainnya penakut dan pengecut.

Sindiran itu kemudian dikaitkan kepada Vin Diesel. Rumor itu semakin menemukan pembenarannya ketika keduanya menjalani wawancara terpisah saat premier belum lama ini. Laporan menyebutkan konflik keduanya terjadi karena persaingan antara Dwayne dan Vin. Dwayne punya perumpamaan tersendiri untuk menggambarkan konfliknya tersebut."Seperti dalam kehidupan, Anda memiliki perbedaan filosofi dan orang memiliki perbedaan filosofi dasar tentang bagaimana kau melakukan sesuatu," kata Dwayne Johnson dalam sebuah wawancara seperti dikutip Aceshowbiz."Yang paling terpenting adalah filmnya. Jadi aku bahagia bisa berada di sini. Aku senang penggemar menyukainya," lanjutnya.Sementara dalam wawancara terpisah, Vin Diesel tetap menganggap Dwayne sebagai saudaranya. Dia menyebut dirinya dan Dwayne saling menyayangi."Ketika aku membuat keputusan sulit, apakah harus ada Furious 8 atau tidak, aku menghubungi Dwayne. Dia bilang, 'aku akan bahu membahu bersamamu untuk memastikan ini film terbaik yang pernah ada'. Dan dia membuktikannya," ujar Vin Diesel.The Fate of the Furious sudah tayang di bioskop bulan April 2017. Vin Diesel sebelumnya sudah mengumumkan jika waralaba film Fast dan Furious akan berlanjut hingga seri kesepuluh. Fast and Furious 9 rencananya tayang pada 19 April 2019.(ELG)