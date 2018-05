Barack Obama dan Michelle Siap Produksi Film di Netflix

California: Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama bersama Michelle Obama dikabarkan siap merilis series dan film untuk saluran Netflix. Barack dan Michelle merilis konten di Netflix melalui Higher Ground Productions.



Berdasarkan laporan Netflix, Selasa, 22 Mei 2018, Barack dan Michelle akan memproduksi konten beragam di antaranya beberapa seri naskah potensial, seri tanpa naskah, seri dokumenter, dokumenter, dan fitur.

"Satu di antara kebahagiaan sederhana di hidup kami dalam layanan umum adalah ketika bertemu banyak orang menarik dari semua lapisan masyarakat, dan untuk membantu mereka berbagi pengalaman dengan khlayak yang lebih luas," ungkap Barack Obama, dilansir dari Netflix."Oleh sebab itu, Michelle dan saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Netflix. Kami berharap dapat mengolah dan mengumpulkan suara-suara orang berbakat, kreatif, dan bertalenta yang mampu mempromosikan empati dan pemahaman yang lebih baik antara orang-orang dan membantu mereka berbagi cerita ke seluruh dunia," lanjutnya.Senada dengan perkataan Barack, Michelle percaya sebuah cerita dapat memberikan inspirasi bagi khalayak untuk berpikiran lebih terbuka."Barack dan saya selalu percaya dalam kekuatan sebuah cerita untuk memberikan inspirasi kepada kita, membuat kita memiliki pemikiran berbeda tentang dunia di sekeliling kita, dan membantu kita membuka pikiran dan hati untuk orang lain," ungkap Michelle.Dikuti dari laman The Verge, Obama bukan orang asing bagi Netflix. Awal tahun 2018, Obama menjadi bintang tamu dalam acara talk show di Netflix, My Guest Needs No Introduction With David Letterman yang dipandu David Letterman.(ELG)