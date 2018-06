Jared Leto akan Bintangi Film Joker

California: Warner Brothers Pictures dikabarkan sedang menyiapkan proyek film cerita untuk tokoh Joker, sebagai bagian dari waralaba DC Extended Universe. Jared Leto akan kembali memerankan tokoh penjahat nyentrik ini.



Seperti dilaporkan Variety, proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan. Belum ada judul, sinopsis, jadwal rilis, serta penulis naskah dan sutradara. Selain bermain, Jared juga menjadi produser eksekutif untuk proyek ini.

Joker versi Jared Leto muncul pertama kali di Suicide Squad (2016) garapan sutradara David Ayer. Film itu juga mengenalkan tokoh Harley Quinn (Margot Robbie), Deadshot (Will Smith), serta sejumlah penjahat narapidana yang dikontak pemerintah untuk misi negara. Film solo Joker dimaksudkan sebagai kelanjutan atas dunia fiksi yang dibangun oleh Suicide Squad.Sementara itu, tokoh Harley Quinn juga akan memiliki film solo berjudul Birds of Prey. Margot juga kembali untuk memerankan tokoh ini. Selain itu, dia juga menjadi produser. Cathy Yan, yang pernah mengarahkan film Dead Pigs, direkrut sebagai sutradara.Baru-baru ini Jared muncul di film thriller kriminal The Outsider garapan sutradara Martin Zandvliet yang dirilis di Netflix. Tahun lalu, vokalis 30 Seconds to Mars ini muncul di film sci-fi Blade Runner 2049 garapan sutradara Denis Villeneuve.DC Extended Universe adalah julukan populer bagi waralaba cerita dari Warner Bros, yang diadaptasi dari komik superhero terbitan DC Comics. Sudah ada lima film cerita yang dirilis dalam waralaba ini, yaitu Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Wonder Woman, dan Justice League.(ELG)