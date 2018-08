Sebelum Iblis Menjemput Diputar dalam Festival Film di Inggris

Jakarta: Sebelum Iblis Menjemput kembali mendapat ruang untuk berkiprah di ladang internasional. Film dengan rilisan judul versi bahasa Inggris May The Devil Take You ini dipastikan tayang dalam perhelatan bergengsi BFI London Film Festival 2018.



Dalam keterangan resmi kepada Medcom.id, Sebelum Iblis Menjemput diundang dalam acara pemutaran khusus oleh panitia penyelenggara.

"Kami melihat May The Devil Take You (Sebelum Iblis Menjemput) adaah sebuah film horor yang sangat dapat dinikmati, fantastis original dan penuh imajinasi akan sensasi horor yang liar. Mencenangkan," papar Tricia Tuttle, Direktur Artistik BFI London Film Festival 2018 dalam keterangan resmi, Jumat, 31 Agustus 2018.Film besutan sutradara Timo Tjahjanto ini akan diputar dua kali, yaitu di Curzon Cinema Soho, London pada 17 Oktober 2018 pukul 20.45 waktu setempat dan di Institute of Contemporary Arts (ICA) London pada 18 Oktober 2018 pukul 15.30 waktu setempat. Sebelum Iblis Menjemput masuk dalam kategori section cult dan akan disaksikan ratusan penonton.Sebelumnya, Sebelum Iblis Menjemput juga akan diputar dalam L'Etrange festival Paris pada 16 September 2018 dan Fantastic Festival di Amerika Serikat pada 20-27 September 2018.BFI London Film Festival tahun ini memasuki perhelatan ke-62. Gelaran ini akan berlangsung selama 12 hari mulai 10-21 Oktober 2018 di London, Inggris.(ASA)