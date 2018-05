Gaji Daniel Craig Rp350 Miliar untuk Film Bond 25

California: Gaji fantastis bintang top Hollywood terungkap. Laporan Variety menyebutkan besaran yang diterima oleh sejumlah aktor untuk proyek-proyek film besar dan salah satu bayaran terbesar adalah Daniel Craig untuk Bond 25.



Dalam peran sebagai James Bond di proyek film itu, aktor Inggris usia 50 ini menerima gaji sebesar USD25 juta atau sekitar Rp351,9 miliar. Daya tawar Craig memang besar karena empat film layar lebarnya sebagai James Bond sejak Casino Royale (2006), menjadi film paling laris dalam waralaba yang kini dimliki Sony Pictures.

Aktor lain dengan bayaran besar adalah Dwayne "The Rock" Johnson, yaitu USD22 juta atau Rp309 miliar untuk film laga Red Notice (2020). Pund-pundinya masih ditambah dengan pemasukan sebagai pengiklan. Sebagai pesohor Hollywood paling populer di media sosial, The Rock meminta bayaran USD1 juta untuk mempromosikan film Red Notice di Instagram, Twitter, dan Facebook.Vin Diesel mendapat USD20 juta atau Rp281,5 miliar untuk The Fate of the Furious. Perannya di waralaba ini memang besar karena dia juga yang ikut membesarkan The Fast and Furious sejak film pertama rilisan 2001.Nilai fantastis lain adalah Robert Downey Jr. Untuk kemunculan Robert yang hanya 15 menit saja dalam Spider-Man: Homecoming (2017), aktor pemeran Tony Stark alias Iron-Man ini mendapat USD10 juta atau Rp140,7 miliar.Anne Hathaway mendapat USD15 juta atau Rp211 miliar untuk peran di film Barbie (2020). Lalu Jennifer Lawrence mendapat nilai yang sama untuk Red Sparrow (2018) dan Seth Rogen pun sama untuk Flarsky (2019).Sejumlah aktor lain yang mendapat bayaran di atas USD10 juta untuk setiap film mereka dari studio besar adalah Tom Cruise, Harisson Ford, Sandra Bullock, Leonardo Dicaprio, Kevin Hart, dan Chris Pratt.(ELG)