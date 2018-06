Teaser Pertama The Nun Tampilkan Teror Gaib di Biara Kuno

California: Warner Bros Pictures telah merilis teaser perdana untuk film horor gaib The Nun, kisah sempalan dari seri The Conjuring. Dalam cuplikan ini, seorang biarawati yang diperankan Taissa Farmiga diteror oleh iblis Valak yang muncul dalam rupa biarawati.



Kisah The Nun terjadi dua dekade sebelum The Conjuring 2. Suster Irene (Taissa) adalah biarawati yang punya kemampuan melihat makhluk gaib. Kabar tentang kemampuan ini terdengar sampai ke pihak Gereja Vatikan.

Bersama Pastur Burke (Demian Bichir), Irene diutus menyelidiki kasus bunuh diri misterius di sebuah biara kuno Romania. Dalam teaser, terdengar suara berat seorang wanita yang mengatakan, "Biara ini punya sejarah panjang. Tidak semua baik."Saat menyusuri salah satu lorong, mereka menemukan pintu bertuliskan kalimat bahasa Latin yang artinya, "Tuhan berakhir di sini." Seperti bisa kita duga, dari sinilah teror gaib dimulai. Irene bertemu Valak.Iblis Valak di sini adalah tokoh yang sama dari The Conjuring 2. Dia datang dan meneror keluarga Hodgson, yang kemudian diusir oleh pasangan paranormal Ed dan Lorraine Warren. The Nun menyajikan kisah latar belakang tentang Valak.Film ini disutradarai oleh Corin Hardy dengan cerita garapan Gary Dauberman dan James Wan. James juga menjadi produser bersama Peter Safran. Film diproduksi oleh Atomic Monster, The Safran Company, dan New Line Cinema untuk Warner Bros.The Nun dijadwalkan rilis di bioskop pada September 2018.(ASA)