Film Venom Dapat Ulasan Buruk, Sang Kreator Angkat Bicara

California: Film Venom yang dibintangi Tom Hardy mendapat ulasan buruk dari para kritikus film di AS. Todd McFarlane, salah satu kreator aslinya versi komik, menyebut bahwa para kritikus tidak memahami film ini karena sudah terlalu tua untuk menikmati.



Dalam situs web agregator ulasan film Metacritic dan Rotten Tomatoes, Venom memang mendapat skor akumulasi buruk, bahkan lebih rendah dibanding film-film Spider-Man sebelumnya yang menampilkan karakter Venom.

JIka ulasan dari para kritikus terpercaya AS dikonversi ke dalam skor angka dan dijumlahkan, nilainya di bawah 5 dari skala 1-10. Bahkan skor Tomatometer atau tingkat "kesegaran" film ini hanya 29%. Namun jika melihat akumulasi skor dari penonton, nilainya lebih positif di atas 6 hingga 8 dari 10.Bagaimana komentar Todd?Dalam wawancara terbaru dengan Yahoo Entertainment, Todd menanggapi ulasan buruk itu dengan membedakan usia para kritikus dengan penonton kebanyakan."Film ini seperti naik roller-coaster yang besar. Secara visual, semuanya ada buat kalian. Aku rasa saat itu para kritikus salah memahami filmnya, mereka lupa usia mereka," kata Todd."Mereka datang dan usia mereka 42 tahun dan dengan sikap seperti itu, mereka masuk dan merespons, 'Stop filmnya.' Bagaimana kalau kalian berusia 16 tahun dan menonton film ini? Kalian akan suka," lanjutnya.Todd juga menyebut film ini punya semua aspek visual sesuai bayangan. Dia sempat punya bias sehingga versi komik yang digarap bersama David Michelinie tidak sesuai harapan awal. Dengan kata lain, sutradara Ruben Fleischer dan Tom Hardy telah membawa visinya yang asli tentang Venom.Misalnya, mengenai tubuh yang lebih besar dan perkasa ketika Eddie Brock berubah menjadi Venom."Film ini membawa segalanya yang seharusnya seperti itu. Berbahaya, keji, ada Venom besar yang keren, yang memang dulu aku cari. itu jadi biasku (ketika membuat komiknya). Aku hanya ingin melihat aspek visual Venom yang aku ciptakan 30 tahun sebelumnya," ungkap Todd.Venom dirilis oleh Sony Pictures pada awal Oktober 2018. Terkait performa komersial, film ini sangat laris di bioskop dunia dengan pemasukan kotor USD854,44 juta atau Rp12,28 triliun selama 10 pekan tayang. Capaian ini melebihi Thor: The Dark World dan The Amazing Spider-Man 2.(ASA)