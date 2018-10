Satu Dekade MCU, The Avengers dan Black Panther Kembali Tayang di Bioskop

Jakarta: Disney Indonesia punya cara istimewa untuk merayakan 10 tahun Marvel Cinematic Universe. Sejumlah film-film pahlawan super Marvel akan kembali ditayangkan di bioskop Tanah Air.



Dalam program bernama Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon, film-film pahlawan super ikonik akan kembali bisa dinikmati di sembilan bioskop XXI. Bekerjasama dengan platform hiburan terpadu TIX ID dan dompet digital, DANA, Disney menyajikan 10 film blockbuster Marvel.

Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon akan digelar berturut-turut pada akhir pekan pertama dan kedua di bulan November 2018, yakni pada 2–4 November dan 9–11 November 2018.Adapun sepuluh film yang diputar dalam program Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon ini antara lain, The Avengers, Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, dan Avengers: Infinity War."2018 menandakan 10 tahunnya Marvel Cinematic Universe dan merupakan 'Year of Marvel'. Kami begitu senang dapat bermitra dengan TIX ID dan DANA untuk membawa Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon untuk para penggemar di Indonesia," ujar Herry Salim, Country Head, Disney Indonesia dalam keterangan tertulisnya.Jadwal Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon (foto: dok. disney indonesia)Film-film tadi akan tayang di sembilan bioskop Cinema XXI di Mal Kelapa Gading, The Breeze, Gandaria City, Senayan City, Kota Kasablanka, Sumarecon Mall Serpong, Sumarecon Mall Bekasi, St Moritz, dan Mall Taman Anggrek. Pemesanan tiket untuk program ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi TIX ID."Cinema 21 dengan sangat senang bisa menjadi tempat berkumpulnya para penggemar Super Hero Marvels. Untuk bisa berjumpa kembali dengan Super Hero kecintaan mereka," kata Corporate Secretary Cinema 21.Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan mulai 29 Oktober 2018. Selain bisa kembali menyaksikan film-film Marvel, penonton juga bisa meraih kesempatan mendapatkan suvenir bertemakan Marvel."Kami berharap penayangan film-film Marvel dalam program Marvel Studios: The First Ten Years Movie Marathon ini dapat menginspirasi industri kreatif terutama film, animasi, dan kartun di Indonesia untuk terus meningkatkan kreativitasnya serta mengilhami masyarakat Indonesia untuk berani berbuat kebaikan bagi sesama seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ikonik Marvel di setiap kisah kepahlawanannya," kata Sean Kim, Direktur TIX ID.(ELG)