Margot Robbie akan Bintangi Film Adaptasi Barbie

California: Margot Robbie, aktris pemeran Harley Quinn dalam Suicide Squad, akan membintangi film adaptasi boneka Barbie. Margot akan memerankan tokoh Barbie dan sekaligus menjadi salah satu produser.



Menurut keterangan resmi perusahaan boneka Mattel, Barbie menjadi proyek film pertama mereka di bawah perusahaan produksi film baru bernama Mattel Films. Proyek ini berjalan lewat kolaborasi dengan Warner Bros. Pictures.

Margot bergabung sebagai salah satu produser lewat bendera produksi LuckyChap Entertainment Banner. Ini menjadi kali pertama waralaba Barbie diangkat ke film versi live-action."Bermain dengan Barbie menaikkan kepercayaan diri, penasaran, dan komunikasi melalui perjalanan seorang anakuntuk menemukan diri. Selama lebih dari 60 tahun merek ini, Barbie telah mendorong anak-anak untuk membayangkan diri mereka dalam peran aspiratif mulai dari putri hingga presiden," kata Margot."Aku merasa terhormat mengambil peran ini dan membuat sebuah film yang aku yakin, akan punya pengaruh positif sangat besar bagi anak-anak dan penonton seluruh dunia. Aku tak bisa bayangkan rekan yang lebih baik dibanding Warner Bros dan Mattel untuk membawa film ini ke layar lebar," lanjutnya.Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai konsep film dan jadwal rilis. Menurut bos Mattel Ynin Kreiz, proyek ini merupakan langkah awal dari rencana jangka panjang mereka mengembangkan properti intelektual yang dimiliki perusahaan.Margot adalah aktris dan sineas kelahiran Australia 1990. Dua film terbarunya akan dirilis tahun ini, yaitu Once Upon a Time in Hollywood dan The Lego Movie 2: The Second Part.(ELG)