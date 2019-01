Keluarga Cemara Tembus 10 Nominasi Piala Maya 2019

Jakarta: Film adaptasi Keluarga Cemara produksi Visinema Pictures baru saja dirilis di bioskop sejak Kamis pekan lalu. Setelah berkompetisi di Jogja-NETPAC Asian Film Festival akhir 2018, kini film debut sutradara Yandy Laurens ini mendapatkan 11 nominasi dalam Piala Maya 2019.



Piala Maya adalah ajang penghargaan tahunan sejak 2012 yang digelar oleh sejumlah penikmat film lintas profesi bersama pengelola akun Twitter @FILM_Indonesia. Penghargaan diberikan khusus bagi film-film cerita panjang yang dirilis di bioskop.



Dari 23 kategori nominasi tahun ini, Keluarga Cemara meraih 11 nomine untuk 10 kategori, termasuk film terpilih, debut penyutradaraan terpilih, dan skenario adaptasi terpilih.



Tujuh kategori lain adalah aktor utama, aktris utama, aktris pendukung, aktris cilik/remaja, tata musik, penyuntingan gambar, dan lagu utama terpilih. Widuri Puteri dan Zara JKT48 sama-sama menjadi nomine di kategori aktris cilik/remaja.



Selain Keluarga Cemara, sejumlah film lain peraih banyak nomine adalah Wiro Sableng (14), Sebelum Iblis Menjemput (10), Teman Tapi Menikah (delapan), Aruna & Lidahnya (delapan), serta Sekala Niskala (tujuh) dan Sultan Agung (tujuh). Delapan film ini bersaing sebagai film terpilih.



Pemenang Piala Maya 2019 akan diumumkan pada 19 Januari. Berikut daftar lengkap nomine untuk 23 kategori film cerita panjang bioskop. Selain Keluarga Cemara, film terbaru yang masuk nominasi adalah Asal Kau Bahagia dan Milly & Mamet.



1. Lagu Tema Terpilih

- Antara Kita (Aruna & Lidahnya)

- Asal Kau Bahagia (Asal Kau Bahagia)

- Bulan Dikekang Malam (Ayat-ayat Cinta 2)

- Dulu Kita Masih Remaja (Dilan 1990)

- Harta Berharga (Keluarga Cemara)

- Kulari ke Pantai (Kulari ke Pantai)

- Berdua Bersama (Milly & Mamet)

- Si Doel Anak Betawi (Si Doel the Movie)



2. Desain Poster Terpilih

- Buffalo Boys

- Danur 2: Maddah

- Love For Sale

- Sekala Niskala

- Suzzanna Bernapas dalam Kubur



3. Penampilan Singkat Nan Berkesan (Piala Arifin C Noer)

- Hannah Al Rasyid (Buffalo Boys)

- Dodit Mulyanto (Kulari ke Pantai)

- Isyana Sarasvati (Milly & Mamet)

- Aminah Cendrakasih (Si Doel the Movie)

- Ken Ken (Wiro Sableng)



4. Tata Rias Wajah dan Rambut Terpilih

- 5 Cowok Jagoan: Rise of the Zombies

- D.O.A (Doyok Otoy Ali Oncom): Cari Jodoh

- Sebelum Iblis Menjemput

- Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur

- Wiro Sableng



5. Tata Kostum Terpilih

- Buffalo Boys

- Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

- Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng



6. Pemeran Cilik/Remaja Terpilih

- Adhisty Zara (Keluarga Cemara)

- Widuri Putri (Keluarga Cemara)

- Farras Fatik (Koki-koki Cilik)

- Maisha Kanna (Kulari ke Pantai)

- Thaly Titi Kasih (Sekala Niskala)



7. Tata Efek Khusus Terpilih

- Buffalo Boys

- Sebelum Iblis Menjemput

- Sultan Agung

- Suzzanna: Bernapas dalam Kubur

- Wiro Sableng



8. Tata Suara Terpilih

- Sebelum Iblis Menjemput

- Sekala Niskala

- Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

- Suzzanna: Bernapas dalam Kubur

- Wiro Sableng



9. Penyunting Gambar Terpilih

- Keluarga Cemara

- Love For Sale

- Sebelum Iblis Menjemput

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng



10. Tata Musik Terpilih

- Keluarga Cemara

- Kulari ke Pantai

- Rompis

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng



11. Tata Artistik Terpilih

- Aruna & Lidahnya

- Love for Sale

- Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

- Suzzanna: Bernapas dalam Kubur

- Wiro Sableng



12. Tata Kamera Terpilih

- Kafir

- Sebelum Iblis Menjemput

- Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng



13. Aktris Pendatang Baru Terpilih (Piala Tuti Indra Malaon)

- Vanesha Priscilla (Dilan 1990)

- Della Dartyan (Love for Sale)

- Adinda Azani (Rompis)

- Aurora Ribero (Susah Sinyal)

- Ruth Marini (Wiro Sableng)



14. Aktor Pendatang Baru Terpilih

- Daniel Mananta (A Man Called Ahok)

- Dewa Dayana (Asal Kau Bahagia)

- Yoshi Sudarso (Buffalo Boys)

- Samo Rafael (Sebelum Iblis Menjemput)

- Fariz Alfarazi (Wiro Sableng)



15. Aktris Pendukung Terpilih

- Hannah Al Rashid (Aruna & Lidahnya)

- Asri Welas (Keluarga Cemara)

- Karina Suwandi (Sebelum Iblis Menjemput)

- Ayu Laksmi (Sekala Niskala)

- Laura Basuki (Terbang: Menembus Langit)



16. Aktor Pendukung Terpilih

- Denny Sumargo (A Man Called Ahok)

- Aruna & Lidahnya (Nicholas Saputra)

- Ence Bagus (Guru Ngaji)

- Marthino Lio (Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta)

- Verdi Solaeman (Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur)



17. Aktris Utama Terpilih

- Dian Sastrowardoyo (Aruna & Lidahnya)

- Nirina Zubir (Keluarga Cemara)

- Sissy Prescillia (Milly & Mamet)

- Chelsea Islan (Sebelum Iblis Menjemput)

- Luna Maya (Suzzanna: Bernapas dalam Kubur)



18. Aktor Utama Terpilih

- Iqbaal Ramadhan (Dilan 1990)

- Ringgo Agus Rahman (Keluarga Cemara)

- Gading Marten (Love For Sale)

- Adipati Dolken (Teman Tapi Menikah)

- Vino G Bastian (Wiro Sableng)



19. Skenario Adaptasi Terpilih

- Aruna & Lidahnya

- Keluarga Cemara

- Milly & Mamet

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng



20. Skenario Asli Terpilih

- Koki-koki Cilik

- Kulari ke Pantai

- Love For Sale

- Sekala Niskala

- Yowis Ben



21. Debut Penyutradaraan Berbakat

- Ali Eunoia & Bobby Prasetyo (Bunda: Kisah Cinta 2 Kodi)

- Ray Nayoan (Jelita Sejuba)

- Yandy Laurens (Keluarga Cemara)

- Rano Karno (Si Doel the Movie)

- Faza Meonk (Si Juki the Movie)



22. Penyutradaraan Terpilih

- Edwin (Aruna & Lidahnya)

- Andibachtiar Yusuf (Love for Sale)

- Timo Tjahjanto (Sebelum Iblis Menjemput)

- Kamila Andini (Sekala Niskala)

- Rako Prijanto (Teman Tapi Menikah)



23. Film Terpilih

- Aruna & Lidahnya

- Keluarga Cemara

- Love For Sale

- Sebelum Iblis Menjemput

- Sekala Niskala

- Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta

- Teman Tapi Menikah

- Wiro Sableng

