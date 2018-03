Empat Film Indonesia Bertamu ke Pakistan

Karachi: Empat film dokumenter domestik bertamu ke Pakistan dalam ajang Asia Peace Film Festival (APFF) 2018 pada akhir Februari lalu. Keikutsertaan ini merupakan salah satu upaya KBRI Islamabad dan KJRI Karachi dalam memperkuat relasi diplomatik kedua negara.



APFF 2018 menayangkan film pendek, baik fiksi, dokumenter, maupun animasi. Tema yang menjadi sorotan tahun ini adalah keberagaman dan harmoni. Film dianggap sebagai salah satu medium yang mampu mempromosikan pesan perdamaian.

Film dari Indonesia yang diputar adalah Karatagan Ciremai, Identitas, Inner Peace, dan Save Our Forest Giants. Keempat film ini menyajikan kisah tentang isu spesifik yang menjadi masalah serius di Indonesia.Karatagan Ciremai (2015) garapan Ady Mulyana menyorot diskriminasi yang dialami sebuah keluarga dengan latar agama Sunda Wiwitan. Identitas (2017) dari Hendry Noerman berkisah tentang kepemilikan kartu tanda penduduk penduduk Aceh pada masa darurat militer (1998-2003).Inner Peace (2016) garapan Ihsan Fadli bercerita tentang pembalasan dendam ayah yang keluarganya dibunuh karena dituduh komunis. Save our Forest Giants (2008) dari Aditya Ahmad mengikuti kisah kelangkaan gajah Sumatera karena penyakit.Selain Indonesia, ada 21 negara Asia lain beserta sejumlah negara di luar Asia. Selain pemutaran film, ada dialog budaya antara negara partisipan, kelas produksi dokumenter dan animasi, serta diskusi beberapa topik seperti film sebagai media edukasi dan perdamaian, kebebasan ekspresi vs ujaran kebencian, serta persoalan stereotipikal patriarki dalam film.Sejumlah sineas dari Indonesia yang mewakili yaitu Sofie Setyorini, Harvan Agustriansyah, dan Antonius Tonny Trimarsanto.(ELG)