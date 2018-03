Frances McDormand Kalahkan Meryl Streep untuk Kategori Aktris Terbaik

California: Lima nominasi dalam Academy Award ke-90 cukup ketat bersaing. Meryl Streep, aktris peraih Cecil B. deMille Award dalam Golden Globes pada Oktober 2017 lalu dikalahkan oleh aktris Frances McDormand.



Dormand berhasil membawa pulang piala Oscar berkat kepiawaiannya berakting dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Sementara itu, Meryl Streep juga bermain dalam film The Post yang memiliki review cukup baik di kalangan kritikus.

Nominasi lain yang juga diperhitungkan namanya keluar sebagai pemenang adalah Margot Robbie lewat film I, Tonya. Dua nominasi lain yang ikut bersaing adalah Sally Hawkins dalam film The Shape of Water dan Saoirse Ronan dalam film Lady Bird.Masing-masing nominasi memiliki potensi kuat untuk menang melihat film yang dibintangi juga memiliki pamor besar.Dalam pidatonya di atas podium, Dormand mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan kerja tim."Saya memiliki satu pesan untuk Anda semua, ladies and gentlemen, penulis inklusi," tutupnya sambil meninggalkan podium.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipimpin oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.(DEV)