Film Terbaru Jared Leto Dihujani Kritik

Jakarta: The Outsider, film tentang Yakuza yang dibintangi aktor Jared Leto tak luput dari kritikan pedas. The Outsider tayang pertama kali pada 9 Maret lalu di Netflix, mendapat tuduhan whitewashing lantaran aktor kulit putih memerankan karakter non kulit putih.



"Film ini sama sekali tidak mungkin mengukir sebuah cerita yang menantang dan bermakna mengingat alur cerita yang sulit dipahami. Namun, baik Zandvliet , Baldwin, atau Leto berhasil memerankan peran mereka masing-masing dengan sangat baik," tulis laman The Guardian,

Sedangkan menurut Variety, film ini dianggap membosankan, hambar, dan tidak membuat orang ingin tahu.Hollywood Reporter menyebut penggabungan standar gangster Jepang dan Amerika adalah sesuatu yang cukup klise, The Outsider hanya mengutamakan adegan kekerasan dan juga terasa sangat membosankan.Menurut IGN, sulit untuk membuat film gangster asli saat ini, dan The Outsider tampaknya tidak berusaha dengan keras untuk membuat film yang baik."Membuat film gangster yang baik membutuhkan plot yang familiar dan harus dimainkan secara teratur, tidak perlu menambahkan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan premis seperti seorang Amerika kulit putih yang bergabung dengan Yakuza dimana akhirnya ceritanya sangat sedikit berkaitan dengan jalan cerita yang disajikan," tulis IGN.(DEV)