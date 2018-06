Trilogi Baru Star Wars Kemungkinan Dirilis 2020

Jakarta: Setelah Lucasfilm dibeli Walt Disney pada 2012, kisah Star Wars dalam film tampaknya tidak akan mengenal tahun istirahat hingga beberapa tahun ke depan. Setelah Star Wars: Episode IX dengan agenda tayang Desember 2019, Lucasfilm menyiapkan trilogi baru tanpa jeda waktu terlalu lama.



Produser Ram Bergman, dalam wawancara dengan Cinema Blend, menyatakan belum tahu pasti kapan trilogi terbaru akan dirilis. Namun dia memberikan opsi jadwal rilis 2020.

"Aku belum bisa cerita karena kami belum tahu. Mungkin dalam dua tahun. Proyek ini masih dalam tahap awal," kata Ram.Pengembangan cerita untuk trilogi ini dipercayakan kepada Rian Johnson, yang bergabung dengan Lucasfilm untuk menulis dan mengarahkan Star Wars: The Last Jedi.Kisahnya akan keluar dari drama dalam keluarga Skywalker, seperti selama ini terjadi dalam ketiga trilogi Star Wars sejak 1977. Rian akan membuat alur cerita baru yang mengikuti kelompok karakter lain."Itu betul-betul trilogi baru yang akan dibuat oleh penulis-sutradara Rian Johnson, rekanku. Semua karakter baru. Segala sesuatu baru," ungkap Ram.Star Wars adalah waralaba yang telah berumur 41 tahun dan memiliki sejumlah media bercerita. Selain delapan episode film panjang rilis, ada komik, novel, gim video, drama radio, animasi, serta film antologi.Film terakhir rilis adalah Solo: A Star Wars Story garapan sutradara Ron Howard. Saat dirilis secara global pada akhir Mei lalu, film ini tidak berhasil mencapai target komersial dan menjadi film Star Wars paling jeblok dari Lucasfilm era Disney.(DEV)