Kreator Komik Asli Menangis Menonton Film Deadpool 2

California: Komikus Rob Liefeld dan Fabian Nicieza membuat karakter Wade Wilson alias Deadpool untuk ditempatkan dalam kisah humor atau laga. Namun saat menonton film Deadpool 2 dalam premier pekan lalu, Rob justru menangis.



Hal ini diakui Rob lewat kicauan di media sosial kepada 91 ribu pengikutnya. Dia mengandaikan film sebagai "pesawat".

I cried at the end of Deadpool 2. Part was the nostalgia of the particular track blasting but mostly the emotion that they had landed the plane in such spectacular fashion. The plane is the movie in this analogy, there is no important plane landing sequence I’m referencing.