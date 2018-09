Akhir Pekan Pembuka, Wiro Sableng Tangguh di Box Office

Jakarta: Film Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dari Lifelike Pictures unggul dalam box office akhir pekan terakhir. Selama empat hari sejak diputar perdana pada Kamis, 30 Agustus 2018, angka penjualan tiket film ini telah mencapai 652 ribu lembar.



Dengan asumsi satu tiket senilai Rp37 ribu, capaian ini setara pemasukan kotor Rp24,12 miliar. Menurut Katalog Film Indonesia, hingga Senin, 3 September, film ini masih beredar di 560 layar.

Petualangan Menangkap Petir dari Fourcolours Films, yang juga baru saja melalui akhir pekan pembuka, meraup penjualan tiket 13 ribu tiket atau setara pemasukan kotor Rp504 juta. Film drama anak-anak ini masih beredar di 91 layar.Capaian komersial untuk film dari pekan-pekan sebelumnya mulai melambat. Selama sepekan terakhir, Sesat: Yang Sudah Pergi Jangan Dipanggil Lagi (Rapi Films) menambah penjualan hampir 100 ribu tiket. Total tiket terjual mencapai 212 ribu atau Rp7,87 miliar selama 11 hari tayang. Film ini masih beredar di 95 layar.Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (Mooryati Soedibyo Cinema) menambah 15 ribu tiket. Total tiket terjual mencapai 36 ribu lembar atau setara Rp1,35 miliar selama 11 hari tayang. Film ini masih beredar di 29 layar.Cinta Sama dengan Cindolo Na Tape (Andi Burhamzah) menambah 13 ribu tiket. Total penjualan tiket mencapai 27 ribu atau setara Rp1 miliar selama 11 hari tayang. Film ini masih beredar di delapan layar kawasan Sulawesi.DOA (Doyok-Otoy-Ali Oncom): Cari Jodoh (MD Pictures) telah melampui angka 304 ribu tiket sejak awal pekan lalu. Dengan tambahan sepekan terakhir ini, total penjualan masih di bawah angka 700 ribu. Film masih beredar di 15 layar.Sebelum Iblis Menjemput (Sky Media) menambah penjualan 130-an ribu tiket. Total tiket terjual selama 25 hari tayang mencapai 1,09 juta lembar atau setara Rp40,42 miliar. Film masih beredar di 85 layar.Si Doel The Movie (Falcon Pictures) menambah sekitar 16 ribu tiket sehingga total mencapai 1,75 juta tiket atau setara Rp65 miliar selama 32 hari tayang. Film masih beredar di empat layar.Berikut daftar sementara 15 film terlaris 2018, berdasarkan data terbaru Katalog Film Indonesia per Senin, 3 September 2018.1. Dilan 1990 (6.315.664)2. Danur 2: Maddah (2.572.672)3. Si Doel The Movie (1.756.929)4. #Teman tapi Menikah (1.655.829)5. Jailangkung 2 (1.498.635)6. Sabrina (1.337.510)7. Kuntilanak (perkiraan 1.236.000)8. Sebelum Iblis Menjemput (1.092.596)9. Eiffel… I'm In Love 2 (1.008.392)10. Yowis Ben (935.622)11. Rasuk (900.019)12. Target (823.525)13. Sajen (792.892)14. 22 Menit (786.242)15. Benyamin Biang Kerok (740.346)(DEV)