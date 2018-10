Sylvester Stallone Jadi Koboi di Film Rambo Terbaru

California: Jelang hari pertama syuting film Rambo: The Last Blood, aktor senior Sylvester Stallone membagikan dua foto perdana dari lokasi syuting. Dua foto ini menampilkan sosok Stallone sebagai Rambo yang mengenakan kostum bergaya koboi.



"Malam ini kami mulai syuting!" tulis Stallone (@slystallone) dalam keterangan foto Instagram pada Rabu, 3 Oktober 2018. Tampak Stallone sedang berpose mengenakan sarung tangan. Kemeja flanel, celana kulit, dan topi Stetson telah terpasang di tubuhnya.

Dalam foto berikutnya, tampak Stallone sedang naik kuda dan mengenakan jas hujan, lengkap dengan tas di punggung kuda."Datanglah seorang pria berkuda, liar dan bebas," tulis Stallone.The Last Blood adalah film kelima dalam waralaba Rambo. Film pertama berjudul First Blood (1982) dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya David Morrell. Stallone menjadi pemeran John Rambo, jagoan veteran Perang Vietnam yang bermasalah dan mantan anggota pasukan khusus AS.The Last Blood akan melanjutkan kisah Rambo masa tua, ketika dia mengelola peternakan milik keluarga di Arizona. Suatu hari, putri salah satu kawan diculik kelompok perdagangan seks, yang ternyata kartel narkoba Meksiko. Rambo pun menyeberang perbatasan dan menghadapi kartel paling kejam.Film ini disutradarai oleh Adrian Grunberg dengan naskah tulisan Stallone dan Matthew Cirulnick. Avi Lerner menjadi produser dalam bendera Millenium Films.Rambo: The Last Blood dijadwalkan rilis pada September 2019.(ELG)