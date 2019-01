Bagaimana Kisah Perempuan Tanah Jahanam, Film Terbaru Joko Anwar?

Jakarta: Joko Anwar belum lama ini merilis poster judul resmi untuk film horor thriller terbarunya, Impetigore atau Perempuan Tanah Jahanam. Dalam poster, tertulis pula jadwal tahun rilis filmnya di bioskop.



Namun, bagaimana gambaran kisahnya?

Pada Desember 2018, Joko sempat bercerita ke wartawan bahwa film ini berkisah tentang perempuan di "tanah jahanam". Perempuan itu kembali ke desanya tanpa tahu bahwa desa itu sudah diliputi kutukan.Sebuah artikel Screen Anarchy terbitan 2011 pernah memuat sinopsis yang sedikit lebih panjang untuk film ini. Kala itu, proyek Impetigore masih berada dalam fase sangat awal. Bahkan dalam poster awal yang dimuat Screen Anarchy, tertulis nama Lifelike Pictures sebagai produser filmnya.Dalam sinopsis versi 2011, kisah Impetigore juga berpusat pada tokoh perempuan yang kembali ke desa. Namun ada satu detail tambahan kenapa perempuan ini kembali ke desa.Saat dikonfirmasi langsung, Joko menyebut bahwa sinopsis cerita yang baru tidak jauh beda dengan cerita lama.Begini kira-kira terjemahan sinopsis versi 2011.Setelah selamat dari percobaan pembunuhan oleh seorang pria, yang mengaku berasal dari kampung halamannya (si perempuan), seorang perempuan memutuskan untuk pulang ke kampungnya yang terpencil untuk mencari tahu alasannya. Dia tidak tahu bahwa seluruh penduduk kampung telah mencarinya bertahun-tahun untuk membunuhnya dan menyembuhkan wabah mengerikan, yang mereka pikir sebagai kutukan.Perempuan Tanah Jahanam adalah satu dari lima proyek film terbaru Joko setelah Pengabdi Setan. Film ini, bersama dua proyek berjudul The Vow dan Ghost in the Cell, diproduksi BASE Entertainment, Ivanhoe Pictures, Rapi Films, dan CJ Entertainment. Lalu ada juga Gundala dan adaptasi kisah nyata tentang Kusni Kasdut.(ELG)