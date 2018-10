Debut Film Komedi Raline Shah di Orang Kaya Baru The Movie

Jakarta: Aktris Raline Shah untuk kali pertama bermain film komedi dalam Orang Kaya Baru The Movie. Film ini adalah produksi Screenplay Films dan Legacy Pictures.



Orang Kaya Baru The Movie berkisah tentang keluarga kaya mendadak dari pasangan Lukman Sardi dan Cut Mini dengan tiga orang anak, Tika (Raline Shah), Duta (Derby Romero) dan Dodi (Fatih Unru). Ketika ayah meninggal, dia meninggalkan warisan harta kekayaannya. Barulah diketahui ternyata sang ayah memiliki harta berlimpah. Sementara sebelumnya keluarga ini hidup sederhana dan berkecukupan.

Pemeran film Orang Kaya Baru (Foto: dok. screenplayfilms)Warisan tersebut digunakan oleh istri dan ketiga anaknya. Mereka kemudian membeli rumah, mobil hingga berbagai barang mewah. Transisi kehidupan ini membuat mereka tampak norak dan menjadi cerita menarik dalam film ini.Naskah Orang Kaya Baru The Movie digarap oleh Joko Anwar yang divisualisasikan oleh sutradara Ody C. Harahap. Film ini telah melalui tahap syuting dan memasuki pasca produksi.Orang Kaya Baru The Movie rencananya tayang pada 2019.(ELG)