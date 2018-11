Constance Wu Ingin Beradu Peran dengan Lucy Liu di Sekuel Crazy Rich Asians

Jakarta: Salah satu tokoh tituler film box office Crazy Rich Asians, Constance Wu mengungkapkan ia ingin kembali beradu peran dengan Margareth Cho. Di samping itu, ia juga ingin beradu peran dengan Lucy Liu.



"Aku menyukai Sandra Oh. Dia sosok fenomenal. Aku juga menyukai Lucy Liu, dia adalah ikon bagiku," paparnya dalam wawancara bersama ET Online.

Constance Wu juga berpendapat, berkat Margareth Cho, film Crazy Rich Asians ikut diterima penikmat film di luar Asia. Menurutnya, Margareth Cho adalah sosok panutan warga ras Asia-Amerika."Semua perempuan Asia-Amerika seperti Magareth Cho yang menjadi pionir sebagai representasi orang Asia dan memberi jalan bagi film, seperti Crazy Rich Asians. Aku akan sangat senang bekerja sama dengan orang-orang seperti mereka," imbuhnya.Crazy Rich Asians merupakan bagian seri pertama dari trilogi novel besutan Kevin Kwan. Judul novel kedua, China Rich Girlfriend kabarnya akan segera diangkat ke layar lebar. Sementara seri ketiga berjudul Rich People Problems.Sutradara John M. Chu telah mengonfirmasi untuk memimpin proyek film sekuel dan kembali reuni dengan penulis naskah Peter Chiarelli dan Adele Lim. Beberapa pemain utama yakni Constance Wu dan Henry Goulding masih terlibat dalam proyek sekuel.Crazy Rich Asians menjadi film box office setelah dirilis perdana di Amerika Serikat pada 15 Agustus 2018. Film ini berkisah tentang asmara pemuda kaya raya asal Singapura, Nick Young (Henry Goulding) dan kekasihnya Rachel Chu (Constance Wu). Perbedaan strata dalam masing-masing keluarga sempat membuat keduanya terancam tidak dapat menjalin hubungan serius.Sebelum tenar lewat Crazy Rich Asians, Constance Wu pernah bekerja sebagai pelayan restoran. "Aku bekerja sebagai pelayan, di sini, New York City kurang lebih selama 10 tahun," ceritanya.Ia membagikan pengalamannya ketika bertemu dengan Winfrey. "Suatu hari aku bertemu dengan Winfrey dan celakanya aku menumpahkan airnya. Dia sangat cool bahkan tidak menyadarinya," paparnya.(ELG)