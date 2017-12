Donatella Larang Anaknya Bermain di Serial TV tentang Pembunuhan Gianni Versace

Jakarta: Adik dari pendiri perusahaan busana asal Italia Versace, Donatella Versace enggan anaknya, Allegra terlibat dalam serial The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story yang tayang di saluran televisi FX. Sutradara Ryan Murphy akhirnya menghapus karakter Allegra.



Dalam serial andalannya The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Ryan memiliki beberapa aktor pemeran Kim Kardashian muda dan beberapa saudaranya, yang mana almarhum ayahnya, Robert, secara resmi mewakili sahabatnya, Simpson. Namun untuk kasus Versace, Ryan berpikir jauh lebih baik jika Allegra yang sudah dianggap seperti anak sendiri ikut bermain. Sayang, Donatella tidak setuju.

"Ryan mengambil gambar dengan Allegra," ungkap sebuah sumber saat premier serial di Metograph."Namun ia menghargai keinginan Versace dan mengurungkan niat untuk mengajak Allegra. Donatella tak ingin anaknya ikut dalam acara."Allegra kini menjadi pewaris tahta kerajaan rumah busana tersohor tersebut, namun tetap menjaga sikap rendah hati. Allegra sudah seperti anak Gianni. Maka tak heran jika ia meninggalkan separuh kekayaannya kepada Allegra yang saat itu masih berusia 11 tahun.Sementara itu, adik Allegra, Daniel mewarisi beberapa koleksi seni Gianni.(ELG)