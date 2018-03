Film Jackie Chan Terbaru The Knight of Shadows akan Dirilis 2019

Hong Kong: Film Jackie Chan terbaru, The Knight of Shadows: Between Yin and Yang, dipastikan akan dirilis pada 2019. Ini merupakan film laga bela diri berbalut komedi fantasi.



Menurut Variety, film ini digarap oleh sutradara Jia Lu alias Vash dan produser Kiefer Liu. Kiefer adalah salah satu pionir penggunaan teknologi 3D dalam perfilman Tiongkok. Saat ini The Knight of Shadows sedang dalam tahap pasca-produksi setelah para produser mengembangkan elemen efek visual di film.

Film ini dikerjakan di bawah naungan label iQIYI Pictures, Sparkle Roll Media, dan Golden Shore Films & Televisikn Studio. Penjualan film ditangani Golden Network yang berbasis di Hong Kong.IMDB mencatat film ini berkisah tentang pemburu iblis legendaris (Jackie Chan), dalam perjalanan melacak para monster yang masuk ke dimensi dunia manusia. Dia dibantu oleh seorang murid dan grup monster yang bersahabat.Jackie akan berusia 64 pada 7 April mendatang. Dia telah bermain di 130 lebih film yang sebagian besar film laga. Dia juga menjadi produser, mengarahkan, menulis, dan menjadi pemain pengganti di beberapa proyek film. Salah satu penghargaan yang dia dapat adalah Honorary Award dari Academy Awards 2017.Tahun lalu, Jackie muncul dalam film, termasuk The Foreigner yang juga dibintangi oleh Katie Leung. Dia dikabarkan akan membintangi sekuel Rush Hour 4 bersama Chris Tucker.(ELG)