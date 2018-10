Noah Centineo Temani Kristen Stewart di Film Reboot Charlie's Angel

Jakarta: Sukses menarik perhatian lewat serial Netflix To All the Boys I've Loved Before, aktor Noah Centineo terlibat dalam proyek film reboot Charlie's Angel.



Noah akan beradu peran dengan beberapa aktris senior pemeran para Angels di antaranya Kristen Stewart, Naomi Scott dan Ella Balinska. Di samping itu, beberapa aktor lain yang terlibat yakni Sam Claflin, Luis Gerardo Mendez dan Jonathan Tucker.

Film ini berkisah tentang generasi para Angels di masa depan yang bekerja untuk sosok Charlie yang misterius. The Townsend Agency telah bertumbuh dan mendunia, kini telah dilengkapi pengaman dan pelayanan terbaik untuk para klien khusus.Draf naskah terakhir ditulis Jay Basu dan Elizabeth Banks berdasarkan versi terdahulunya yang ditulis Craig Mazin dan Semi Chellas. Banks bersama Max Handelman memproduksi film di bawah bendera Brownstone Productions bersana Doug Belgrad yang ikut mengurus finansial film melalui 2.0 Entertainment, juga Elizabeth Cantillon.Elizabeth Banks tidak hanya bergerak sebagai sutradara untuk film ini, melainkan ikut bermain dan menjadi salah satu karakter Bosley. Elizabeth Banks ditemani dua aktor lain, Patrick Stewart dan Djimon Hounsou yang memerankan dua karakter Bosley.Belum diketahui pasti bagaimana deskripsi peran Noah dalam film ini, tetapi Variety melaporkan Noah akan terlibat hubungan spesial dengan salah satu Angels. Selain serial Netflix To All the Boys I've Loved Before, Noah Centineo bermain juga bermain dalam beberapa judul Netflix seperti Sierra Burgess is a Loser yang baru tayang 7 September 2018.Film reboot Charlie's Angel rencananya tayang di bioskop Amerika 27 September 2019.(ELG)