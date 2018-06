Sutradara Mission Impossible Garap Film Horor Terinspirasi Harvey Weinstein

California: Brian de Palma, sutradara film pertama Mission Impossible, sedang menyiapkan proyek film cerita yang terinspirasi oleh skandal pelecehan seksual Harvey Weinstein. Nama tokohnya bukan Harvey, tetapi sama-sama dikisahkan sebagai penyerang seksual.



Seperti dilaporkan Deadline, proyek belum berjudul ini dalam tahap pengerjaan naskah. Brian menulis naskahnya untuk seorang produser Prancis yang tidak diungkap namanya. Film akan dikemas dalam genre horor.

"Karakterku tidak akan dinamai Harvey Weinstein, tetapi ini akan menjadi sebuah film horor, dengan penyerang seksual, dan akan mengambil latar industri film," kata Brian.Brian mengaku, bahwa sebelum skandal Harvey terungkap lewat laporan investigasi The New York Times dan The New Yorker, dia telah mendengar kisah tentang beragam kasus tersebut bertahun-tahun. Dia mengaku dekat dengan permasalahan ini."Aku tahu banyak orang terlibat. Aku mendengar kisah-kisahnya selama bertahun-tahun," kata Brian.Menurut Brian, gerakan #MeToo telah mengubah subyek perfilman Hollywood. Selama ini, perspektif pria mendominasi film-film produksi mereka karena dibuat oleh sineas pria."Ini akan menarik melihat kapan wanita mulai mengontrol estetika, apa yang akan terjadi, menarik untuk melihat apakah pandangan mereka begitu berbeda dengan kami, karena banyak film menuturkan pandangan pria, apa yang pria lihat," ujar Brian.Brian adalah sineas kelahiran 11 September 1940. Sejak 1968, dia telah menyutradarai ragam film laga, thriller, horor, dan kriminal. Film terbarunya adalah Domino yang dibintangi oleh Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, dan Guy Pearce.(DEV)