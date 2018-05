Pertama Kalinya Dian Sastro dan Nicholas Saputra Dipasangkan sebagai Sahabat

Jakarta: Untuk pertama kalinya Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra dipasangkan bukan sebagai kekasih dalam layar sinema. Keduanya berperan sebagai sahabat, bersama dengan Hannah Al Rashid dan Oka Antara dalam film Aruna dan Lidahnya.



Memang, untuk saat ini penikmat sinema masih terbayang-bayang karakter Rangga dan Cinta dalam Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang dulu Dian dan Nicholas perankan. Namun, dalam film ini Dian mengaku bisa lepas dari chemistry yang sama ketika bermain dalam AADC bersama Nicholas.

"Bareng Nicho, (rasanya) lu lagi lu lagi. Ini menarik banget, gua beberapa kali kerja sama dengan Nicho dan selalu dipasangkan sebagai pasangan. Padahal in real life kita selalu good friends. Ini adalah satu-satunya film pertama yang ditawarkan ke kami berdua menawarkan dinamika yang berbeda," kata Dian dalam media gathering di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018."Ini menarik untuk kami eksplor. Walaupun orang paling ingat sama AADC (Ada Apa Dengan Cinta), tapi ini jadi tantangan kami untuk terus memberikan suguhan berbeda lagi antara hubungan kerja kami. Sebagai aktor itu tugas kami mengacak ekspektasi penonton, tentang hubungan kerja gua dan Nicho. Coba lagi yang beda," lanjut Dian Sastro."Kami sudah kenal sebelummya. Kami mengerjakan apapun pasti selalu mencoba mencari yang baru. Menciptakan sesuatu yang refreshing," timpal Nicho.Dian Sastro berperan sebagai Aruna, sosok pekerja nirlaba NGO yang memiliki konsentrasi terhadap flu unggas di beberapa daerah. Pekerjaan yang berpindah-pindah tempat ternyata sejalan dengan hobi makan Aruna. Ia pun mengajak kedua sahabatnya yang juga bersinggungan dengan dunia kuliner, yaitu Bono (Nicholas Saputra) si koki profesional, serta Nad (Hannah Al Rashid), sosok kritikus masakan yang memiliki jiwa petualang untuk menyusuri makanan mhas di berbagai daerah di Indonesia. Ada juga Farish (Oka Antara), mantan rekan kerja Aruma yang diam-diam memantau dan ikut berkuliner, meskinia tak begitu antusian terhadap dunia perkulineran.Dalam buku ada sekitar 9-10 kota yang disinggahi. Namun, dalam film ini hanya ada empat kota yang dijadikan lokasi syuting yakni Surabaya, Pamekasan (Madura), Pontianak, dan Singkawang.Tak hanya bercerita tentang perkulineran, politik, dan sejarah, film ini juga mengangkat konflik persahabatan di usia 30-an yang terjadi, serta obrolan-obrolan yang kerap dilakukan di meja makan.Film Aruna dan Lidahnya diangkat dari novel Laksmi Pamuntjak yang diterbitkan pada 2014. Kendati disadur dari novel, esensi cerita diseleksi dan dikembangkan oleh Titien Wattimena selaku penulis naskah bersama sutradara Edwin.Sinema kedua produksi Palari Films ini rencananya siap tayang pada akhir September 2018.(ELG)