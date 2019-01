Tiga Film Korea yang Membuat Jefri Nichol Menangis

Jakarta: Aktor Jefri Nichol melihat film Korea memiliki potensi dan pasar bagus. Dia memaparkan ada tiga judul favorit yang membuatnya menangis.



"Oldboy, I Saw the Devil, Miracle in Cell No. 7 itu drama tapi kampret banget bikin gue nangis. Maksudnya Korea punya banyak film yang benar benar bagus," tutur aktor berusia 19 tahun itu di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu 2 Januari 2019.

Berkaca dari fenomena sekarang, drama Korea kian menjamur di Indonesia. Begitu pun dengan film. Menurut Jefri, meski drama atau film Korea dipandang sebelah mata, tak sedikit film dan serial Tanah Air yang mengadaptasi konten cerita asal negeri ginseng tersebut."Yang gue lihat sama karakter sekarang ngeremehin drama-drama Korea padahal drama-drama Korea bagus," sambung Nichol."Cerita sama aktingnya, dan ceritanya kuat-kuat banget. Banyak lagi film-film Indonesia yang diadaptasi dari cerita Korea.""Film Korea itu influence-nya besar juga ke perfilman Indonesia," katanya.Jefri Nichol belum lama ini tergabung untuk syuting film Dread Out, adaptasi game produksi asal Bandung berjudul sama. Melalui film ini, Jefri Nichol senang mendapat koneksi baru di dunia produksi perfilman Korea yakni CJ Entertainment."Pertama kali gue diproduksi CJ Entertainment, senang banget, ada channel ke Korea. Mungkin suatu saat gue bisa kerjasama sama orang Korea," ungkapnya.(ELG)