Junho 2PM Jadi Pengacara dalam Drama Confession

Seoul: Lee Junho kembali bermain dalam serial terbaru tvN Confession. Personel 2PM ini mendapat peran utama Choi Do Hyun yang berprofesi sebagai pengacara.



Confession berkisah tentang seseorang yang memperjuangkan kebenaran yang telah terkubur oleh hukum yang melarang peraturan bahwa seseorang tak dapat menghadapi tuntuntan ganda untuk pelanggaran yang sama.

Keputusan Choi Do Hyun menjadi pengacara dilatarbelakangi masa lalu kelam. Sebagian besar masa kecilnya dihabiskan di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit jantung kronis yang diderita.Setelah mendapat transplantasi jantung, Choi Do Hyun harus menerima kenyataan pahit ketika sang ayah dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan. Untuk membuktikan sang ayah tak bersalah, dia memutuskan menjadi pengacara."Lee Junho memiliki kemampuan yang luas dalam berakting. Dia dapat menunjukkan lebih banyak lagi dan dengan mendalam melalui (drama) Confession," tutur seorang narasumber dari tim produksi drama, dilansir dari Soompi.Selama tiga tahun belakangan, Jun Ho rutin terlibat dalam drama Korea. Dia bermain dalam drama Memory (2016), Uncontrollably Fond (2016), Chief Kim (2017), Just Between Lovers (2017), dan Wok of Love (2018).Jun Ho turut bermain dalam sejumlah film Korea di antaranya Cold Eyes (2013), Twenty (2015), Memories of the Sword (2015), dan yang akan datang Gibang Bachelor (2019).Serial drama Confession tayang di tvN perdana pada Maret 2019.(ELG)