Carrie Fisher Akan Hadir di Star Wars 9

Metrotvnews.com, Jakarta: Kematian Carrie Fisher tak hanya menyisakan kehilangan di hati para penggemar Star Wars. Banyak di antara mereka yang bertanya, bagaimana kelanjutan episode-episode Star Wars mendatang tanpa karakter ikonik Princess Leia.



Untuk Star Wars 8 yang akan tayang Desember tahun ini, peran Fisher tak digitalisasi dengan CGI karena sang aktris telah menyelesaikan proses syuting sebelum kematiannya. Namun, bagaimana dengan epidose ke-9?

Menjawab pertanyaan tersebut, Todd Fisher selaku saudara Carrie mengungkapkan bahwa Disney akan tetap menampilkan Carrie di episode 9."Kami beranggapan, bagaimana bisa kita menghilangkan Carrie? Dan jawabannya adalah tidak. Dia adalah bagian dari Star Wars. Saya pikir kehadirannya sekarang bisa lebih kuat. Seperti Obi-Wan, saat Saber mengalahkannya dia justru menjadi lebih kuat. Saya rasa itulah yang akan terjadi pada Carrie," ujar Todd kepada New York Daily News.Todd menambahkan bahwa ia dan Putri Carrie, Billie Lourd telah memberi persetujuan kepada Disney untuk menggunakan adegan Carrie dari film sebelumnya untuk episode ke-9. Itu artinya, proses menghadirkan Carrie tak melalui digitalisasi CGI.Sejauh ini, Disney belum merilis rincian jalan cerita untuk Star Wars 8 yang berjudul The Last Jedi. Meski demikian, Rian Johnson selaku sutradara memberi bocoran bahwa kisah film akan melanjutkan cerita episode sebelumnya, The Force Awakens, dimana Skywalker menjadi Jedi terakhir.(DEV)