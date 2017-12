Sebelum The Killing of a Sacred Deer, Nicole Kidman Bidik Peran di The Lobster

Los Angeles: Film The Killing of a Sacred Deer menjadi kolaborasi pertama sutradara Yunani Yorgos Lanthimos dengan aktor Golden Globe Nicole Kidman. Sebelum proyek ini, Nicole ternyata sudah lama mengincar kesempatan bekerja sama dengan Yorgos.



Pada 2009, Yorgos membuat film cerita panjang ketiga berjudul Dogtooth. Film ini meraih sejumlah penghargaan dari festival ke festival. Nicole juga menonton film ini. Setelah itu, kata Yorgos dalam wawancara kepada Indiewire, Nicole menunjukkan minat untuk berkolaborasi dengan dirinya.

Proyek film Yorgos berikutnya adalah Alps (2011) dan The Lobster (2015). Nicole dan Yorgos sempat berdiskusi sooal audisi untuk The Lobster, film bahasa Inggris pertama Yorgos yang akhirnya dibintangi Rachel Weisz dan Colin Farrell.Tak menyerah, mereka bertemu lagi untuk membicarakan jalan lain untuk kolaborasi. Jalan akhirnya terbuka lewat proyek film Killing of a Sacred Deer, yang juga kembali melibatkan Colin Farrell."Nicole mencari pembuat film saat dia tahu karya mereka dan tahu dia ingin bekerja dengan mereka. Kami tahu bahwa kami saling menyukai. Jelas aku menyukai dia," kata Yorgos, dikutip dari Indiewire.Menurut Yorgos, keterlibatan Nicole di filmnya mewakili syarat yang dia ajukan bagi siapapun aktor yang hendak bekerja bersama. Dia ingin sutradara dan aktor sudah saling mengenal karya masing-masing. Dia juga mengaku tak cerewet soal naskah dan latar belakang cerita."Pertama, aku tak ingin bertemu siapa pun yang belum pernah menonton filmku. Jika mereka tidak tertarik, mengapa harus menghabiskan waktu kami berdua?" ucap Yorgos."Aku tak akan jadi analitis untuk karyaku. Kalian cukup baca naskah dan hanya itu yang aku tahu tentang naskahku. Aku tidak memberi informasi lain sebagai latar belakang karakter, atau alasan mengapa aku menulis ini. Kalian baca, lalu kalian tanggapi, mau melakukan ini atau tidak," lanjutnya.The Killing of a Sacred Deer telah diputar perdana di Festival Film Cannes pada Mei 2017 dan menang penghargaan naskah terbaik. Film thriller 21+ ini akan dirilis di bioskop Indonesia pada Kamis 3 Januari 2018.(DEV)