Dunkirk Tambah Piala Oscar untuk Kategori Film Editing

Los Angeles: Setelah dua kemenangan Oscars di kategori sound editing dan sound mixing, film Dunkirk garapan penulis-sutradara Christopher Nolan menambah satu piala untuk kategori film editing. Editor Lee Smith menerima penghargaan ini.



Ini merupakan Oscar pertama Lee setelah diunggulkan tiga kali sejak 2004. Sebelumnya dia telah menjadi nomine Oscar lewat film The Dark Knight yang juga digarap bersama Nolan serta Master and Commander: The Far Side of the World.

Lee telah menjadi editor film atau penyunting gambar dalam 20-an proyek film panjang sejak 1986. Dia juga bergabung dalam sejumlah proyek film Nolan sebelumnya, seperti trilogi The Dark Knight, The Prestige, Inception, dan Interstellar. Dia juga mengerjakan X-Men: First Class dan Spectre.Satu hal menarik mengenai proses kreatif penyuntingan dalam Dunkirk adalah struktur cerita yang digunakan oleh Nolan. Dunkirk punya tiga alur cerita beda tempat yang punya cakupan linimasa masing-masing, antara satu jam, satu hari, dan satu minggu. Ketiga alur diceritakan secara paralel dalam film sehingga seolah-olah terjadi bersamaan.Dunkirk menyisihkan empat nomine lain, yaitu Baby Driver, The Shape of Water, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, serta I, Tonya.Dari total 18 kategori nominasi film panjang, Dunkirk masuk ke delapan kategori, terbanyakkedua setelah The Shape of Water. Dunkirk telah memboyong tiga di antaranya. Untuk kategori desain produksi terbaik, Dunkirk tersisih oleh Blade Runner 2049.Malam anugerah Oscars ke-90 digelar di Hollywood, California pada Minggu, 4 Maret 2018 pukul 5 sore waktu setempat atau pukul 8 WIB. Acara disiarkan secara langsung di kanal ABC dengan pembawa acara Jimmy Kimmel.(ASA)