Timo Tjahjanto Angkat Sisi Kemanusiaan Si Buta dari Gua Hantu lewat Film

Jakarta: Screenplay Films dan Bumilangit Studios bekerjasama mengangkat cerita tokoh legendaris Indonesia: Si Buta dari Gua Hantu. Proyek film ini akan dikepalai sutradara Timo Tjahjanto. Nantinya, Timo menggali lebih banyak karakter asli sosok bernama asli Barda tersebut.



"Film ini akan menjadi character origin of Barda. Begitu juga dengan Mata Malaikat, seorang villain yang kharismatik dan dia adalah pendekar legendaris. Kami membuat dua origin stories meskipun fokus pada karakter Barda," papar Timo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.



Timo juga akan mengulik rasa kemanusiaan yang masih dimiliki oleh Si Buta dari Gua Hantu. "Kami akan menceritakan unsur penting dan menyentuh di mana Barda masih punya rasa kemanusiaan. Ia bersahabat dengan Kliwon, monyetnya. Lalu Tongkat Barda yang terbuat dari batu granit bisa menjadi sangat kaut dan mengapa Barda sampai memakai baju ular. Meskipun film fantasi, tapi akan ada logika-logika yang kami gali," tuturnya.



Selain sebagai sutradara, Timo bertanggung jawab dalam penulisan skenario. Ia membuat versi baru dari karya sang penulis asli Ganesh Thiar Santosa yang pertama kali menerbitkan komik Si Buta dari Gua Hantu pada 1967. Naskah dari Timo akan mengikuti selera zaman kekinian.



Sebagai awal perkenalan Si Buta dari Gua Hantu, format komik digital melalui Facebook telah dirilis oleh Bumilangit Comic Media dengan gambar dan cerita yang berdasarkan karya-karya sebelumnya. Komik versi terbaru ini ditulis oleh Oyasujiwo dan Iwan Nazif untuk mengantar penggemar di generasi baru dan pecinta fanatik Si Buta dari Gua Hantu mengikuti cerita yang akan diangkat ke layar lebar. Lewat karya ini, mereka memperoleh penghargaan Comic of the Year dalam Popcon Award 2018.



Si Buta dari Gua Hantu adalah mahakarya komikus Ganesh Thiar Santosa. Popularitas Ganesh TH cukup tersohor dalam bidang cerita bergambar. Komik Si Buta dari Gua Hantu besutannya yang dirilis pada 1967 disebut-sebut sebagai pelopor komik silat di Indonesia hingga menimbulkan demam silat di nusantara. Karya ini telah dikemas dalam 21 judul komik, 7 judul film layar lebar, serta 2 judul sinetron.



Pihak rumah produksi belum menetapkan nama-nama aktor yang terlibat. Si Buta dari Gua Hantu besutan Timo Tjahjanto akan mengangkat tema utama Pendekar Nusantara. Proses pra-produksi tengah berlangsung, sementara syuting ditargetkan dapat dimulai Maret 2019.



Selain bercerita tentang Barda alias Si Buta dari Gua Hantu, karakter Mata Malaikat yakni rival Si Buta juga ikut diulas dalam film.





(ELG)