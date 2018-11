Rio Dewanto Berperan dalam Film Adaptasi Karya Putri Amin Rais

Jakarta: Dalam empat film adaptasi novel karya Hanum Salsabila Rais, pasangan Hanum dan Rangga diperankan oleh Acha Septriasa dan Abimana Aryasatya. Namun untuk film kelima yang akan dirilis dalam waktu dekat, Hanum & Rangga, peran Abimana digantikan oleh Rio Dewanto.



Film ini diadaptasi dari novel Faith and the City (2015) karya Hanum dan suaminya, Rangga Almahendra. Kendati kisahnya fiksi, nama kedua tokoh utama diambil dari nama asli kedua penulisnya, Hanum dan Rangga. Kisah novel ini melanjutkan kisah dua novel sebelumnya, 99 Cahaya di Langit Eropa (2011) dan Bulan Terbelah di Langit Amerika (2014) yang diadaptasi menjadi empat film panjang.

Rio memerankan Rangga, seorang suami yang merelakan kesempatan untuk belajar dan riset di Wina demi menemani istrinya, Hanum, yang menerima tawaran menjadi produser program televisi di New York. Mereka harus menghadapi ambisi masing-masing, sembari tetap ingin menjaga keutuhan keluarga.Produser Manoj Punjabi, yang turut menulis naskahnya bersama sutradara Benni Setiawan, menyebut bahwa film kelima ini adalah sebuah reboot. Tidak ada aturan ketat bahwa para pemain harus sama atau harus tidak sama."Kami sudah sepakat mau reboot dulu, enggak harus ikut (empat film) sebelumnya. Semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kami mau konsep bebas," kata Manoj usai gala premier di XXI Plaza Indonesia Jakarta, Selasa, 6 November 2018."Buku (ketiga) ini bisa ada hubungan, bisa tidak. Orang nonton (film) yang kelima ini, enggak nonton sebelumnya enggak masalah. Cerita berlanjut, tetapi pendekatan segar," imbuhnya.Namun dari sekian tokoh, Hanum tetap diperankan oleh Acha Septriasa. Azima Hussein, yang dulu diperankan Rianti Cartwright, kini diperankan oleh Titi Kamal. Menurut Manoj, pemilihan pemain ini juga bebas."Kebetulan Acha ada di sana. Niatnya reboot, tetapi kalau ada yang sama pun enggak ada aturan ini harus sama atau tidak. Kebebasan film, apapun bisa kita bikin asal meyakinkan," tuturnya.Hanum & Rangga: Faith and the City akan dirilis di bioskop pada 8 November 2018.(ASA)