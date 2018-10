Taylor Swift Adu Peran dengan Idris Elba di Film Musikal Cats

California: Idris Elba, pemeran gunslinger dalam film The Dark Tower, dikabarkan akan bergabung dengan proyek film adaptasi Cats. Sejumlah bintang besar dari Hollywood telah bergabung sebelumnya, seperti Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, dan Ian McKellen.



Seperti dilaporkan Variety, Idris sedang dalam negosiasi akhir untuk bergabung sebagai pemain. Film ini diproduksi untuk Universal Pictures dengan sutradara Tom Hooper, yang sebelumnya mengerjakan The King's Speech, Les Miserables, dan The Danish Girl. Ketiga film ini meraih Piala Oscar.

Cats diadaptasi dari pertunjukan musikal gubahan Andrew Lloyd Webber yang diangkat dari kumpulan puisi Old Possum's Book of Practical Cats karya TS Eliot. Musikal ini pertama kali dipentaskan di London pada 1981 dan di New York pada 1982.Selain menang penghargaan, musikal Cats adalah satu dari 10 proyek pentas yang usianya paling lama baik di West End London maupun Broadway New York. Untuk London, musikal ini dipentaskan selama 21 tahun dan untuk New York, dipentaskan selama 18 tahun.Pada 1998, pertunjukan musikal ini pernah diadaptasi menjadi film televisi di Inggris dan AS.Secara umum, drama musikal itu berkisah tentang bangsa kucing yang biasa disebut Jellicles. Pada malam tertentu, mereka berkumpul untuk memutuskan, kucing mana yang akan terangkat ke Heaviside Layer dan kembali ke kehidupan baru.Bagi Idris, ini menjadi film keduanya untuk peran "kucing". Sebelumnya, Idris pernah mengisi suara macan Shere Khan dalam film fantasi The Jungle Book (2016).Film ini nantinya akan disutradarai Tom Hooper. Produksi film Cats dimulai sejak akhir tahun ini di Inggris.Cats dijadwalkan tayang di bioskop pada Desember 2019.(ELG)