Rilis Teaser Baru, Game of Thrones Pastikan Tanggal Rilis

New York: HBO baru saja merilis teaser lain untuk serial epik Game of Thrones musim kedelapan. Lewat video ini, HBO juga memastikan detail tanggal tayang untuk episode pertama musim kedelapan.



Teaser terbaru, yang berjudul Crypts of Winterfell (Makam Bawah Tanah Winterfell), menampilkan tiga pemain Kit Harrington, Sophie Turner, dan Maisie Williams dalam karakter masing-masing.

Dalam satu adegan utuh, mereka bertemu di makam bawah tanah dan melihat patung mereka sendiri. Patung di makam ini biasanya dibuat ketika seseorang dari kerajaan sudah meninggal. Lalu tak berapa lama kemudian, muncul kabut tebal dari ujung lorong yang menandakan kehadiran musuh manusia dari nun jauh di utara, yaitu White Walkers atau makhluk es seperti zombie.Pada akhir tayangan, tertulis bahwa musim kedelapan akan ditayangkan perdana di HBO mulai Minggu, 14 April 2019 atau Senin pagi waktu Indonesia.Musim kedelapan adalah musim terakhir serial Game of Thrones sejak dimulai pada April 2011. Tidak seperti tujuh musim sebelumnya, musim delapan hanya akan punya enam episode, tetapi durasi tiap episode lebih panjang. Materi ceritanya belum pernah diungkap dalam seri novel sumber adaptasinya, A Song of Ice and Fire karya George RR Martin.Selain Kit, Sophie, dan Maisie, para pemeran utama yang masih bermain dalam musim terakhir ini antara lain Emilia Clarke, Lena Headey, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Isaac Hemsptead Wright, dan John Bradley.Sementara itu, lima proyek dengan kisah sempalan Game of Thrones sedang disiapkan HBO bersama lima penulis. Salah satunya adalah proyek serial prekuel yang ditulis Jane Goldman (dwilogi Kingsman). Naomi Watts akan menjadi salah satu pemeran utama.(ASA)