Trailer Blade Runner 2049 Dirilis

Metrotvnews.com, Jakarta: Warner Bros. telah merilis trailer untuk film sains fiksi Blade Runner 2049. Film arahan Denis Villeneuve ini merupakan sekuel atas film Blade Runner tahun 1982 arahan Ridley Scott.



Kisah kedua film ini berangkat dari novel karya Philip Kindred Dick berjudul Do Androids Dream of Electric Sheep (1968). Dikisahkan, pada era distopia manusia membangun kota Los Angeles berisi robot hasil replika manusia. Karena para android kemudian tidak dapat dikontrol, mereka diburu dan dibuang.

Film pertama mengambil latar waktu tahun 2019. Saat itu, sekelompok robot replika berhasil menyusup ke Bumi dan membunuh para polisi pemburu yang kerap disebut sebagai blade runners. Seorang pensiunan pemburu Rick Deckard (Harrison Ford) terpaksa terjun kembali untuk menyelidiki.Sesuai judulnya, film kedua mengambil latar waktu tahun 2049. Kali ini tokoh utamanya adalah seorang blade runner muda bernama K (Ryan Gosling). Premisnya, K menemukan suatu rahasia kelam yang mengancam kelanjutan hidup manusia. Penemuan ini membuatnya bertemu Deckard yang menghilang selama 30 tahun.Trailer 140 detik dibuka dengan penampilan Jared Letto yang memerankan Wallace, pembuat robot replika. Cuplikan berlanjut ke bos polisi K (Robin Wright), yang berbicara soal perintah. Selanjutnya, K telah bertemu Deckard di suatu rumah dan siap menanyakan sesuatu.Dalam trailer dengan visual memukau ini, penonton juga dapat menyimak kemunculan tokoh-tokoh yang diperankan oleh MacKenzie Davis, Ana De Armas, Sylvia Hoeks, dan Dave Bautista.Film sekuel ini merupakan produksi hasil kerjasama studio Alcon, Thunderbird, dan Scott Free. Sutradara film pertama Scott Ridley terlibat sebagai produser eksekutif. Sementara distribusi film dipegang oleh Sony Pictures Columbia dan Warner Bros.Blade Runner 2049 dijadwalkan tayang pada Oktober 2017.(DEV)