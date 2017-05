Perolehan Penonton Film Nasional hingga Awal Mei 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua film nasional terbaru diputar sejak Kamis 4 Mei 2017, yaitu Satria Heroes: Revenge of Darkness dan Membabi Buta. Selama lima hari pertama penayangan, menurut catatan filmindonesia.or.id, Satria Heroes (Kenzo Maihara - Arnandha Wyanto) meraih capaian 57.803 penonton, disusul Membabi Buta (Joel Fadly) dengan 11.389 penonton.



Jumlah ini selisih sedikit dengan tiga film yang masih tayang sejak 27 April pekan sebelumnya. Ada The Curse (Muhammad Yusuf) dengan 89 ribu penonton, Surau dan Silek (Arief Malinmudo) dengan 39 ribu penonton, dan Seteru (Hanung Bramantyo) dengan 11 ribu penonton.

Sementara, tiga film lain yang tayang sejak dua-tiga pekan sebelumnya telah mencapai perolehan penonton 480 ribu hingga 560 ribu. Ada Stip & Pensil (Ardy Octaviand), Kartini (Hanung Bramantyo), serta The Guys (Raditya Dika).Pada tahun 2017, dua film setidaknya telah ditonton di bioskop lebih dari satu juta kali. Danur: I Can See Ghosts (Awi Suryadi) adalah yang terbanyak dengan 2,7 juta penonton. Surga yang Tak Dirindukan 2 menempati posisi kedua dengan 1,6 juta.Dua film nasional lain sudah mengantre untuk ditayangkan akhir pekan ini pada Kamis 11 Mei. Ada Critical Eleven arahan Monty Tiwa dan Robert Rony, serta Selebgram arahan Wishnu Kuncoro.(ELG)