Disney Ajak Penggemar Berburu Harta Karun Pirates of Caribbean V

Metrotvnews.com, Jakarta: Film Pirates of Caribbean: Salazar's Revenge akan mulai tayang minggu depan. Walt Disney mengajak penggemarnya di Jakarta untuk ikut dalam permainan berburu harta karun di Central Park Mall pada Sabtu 20 Mei 2017.



Kontes ini terbuka bagi seluruh penggemar yang telah mendaftarkan diri di lokasi sebelum acara dimulai. Nantinya, peserta akan diajak untuk mencari tiga titik yang tersebar di area mall. Setiap kali titik harta ditemukan, peserta harus berfoto di lokasi tersebut, membuat kolase, lalu mengunggahnya di Instagram.

Untuk mendapatkan hadiah, foto unggahan harus disertai alasan mengapa peserta bersangkutan layak terpilih. Tagarnya adalah #SalazardsRevenge, #PiratesID, dan menempelkan nama @Disney.IDN di foto.Menurut rilis dari pihak Disney Indonesia, hadiah bagi dua orang terpilih adalah liburan spesial 3 hari 2 malam ke Kepulauan Seribu bersama tiga teman. 100 tiket nonton Salazar's Revenge juga disediakan untuk 50 orang pertama yang berhasil menyelesaikan tantangan.Selain berburu harta karun, Disney juga mengadakan acara lukis wajah ala bajak laut di sejumlah mall di Jakarta pada 20 - 21 Mei 2017. Info lengkap dapat dilihat di akun @disney.idn.Salazar's Revenge adalah seri kelima film Pirates of Caribbean. Film ini bercerita tentang Jack Sparrow (Johnny Depp) yang diburu oleh Kapten Salazar (Javier Bardem). Salazar telah melarikan diri dari Devil's Triangle dan bersumpah untuk membunuh semua bajak laut, termasuk Jack. Harapan terakhir Jack adalah menemukan Trident of Poseidon, pusaka legendaris pengontrol lautan.Film ini disutradarai oleh Espen Sandberg dan kembali melibatkan Jerry Bruckheimer sebagai produser. Selain Johnny dan Javier, Brenton Thwaites dan Kaya Scodelario turut terlibat sebagai pemeran. Orlando Bloom dan Keira Knightley juga akan muncul lagi sebagai Will dan Elizabeth Turner.Pirates of Caribbean: Salazar's Revenge akan ditayangkan di bioskop mulai Rabu, 24 Mei 2017.(ELG)